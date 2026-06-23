El Mundial podría estar causándole daños ocultos a tu perro, según un experto

Mientras millones de personas disfrutan del Mundial, otros miembros de la familia pueden estar viviendo esos partidos de una forma muy diferente. Los veterinarios advierten de que el ruido repentino, los gritos y la emoción de los encuentros pueden generar estrés y ansiedad en algunos perros.

Tal y como revela el medio Mirror, el veterinario Scott Miller explicó que los perros tienen un oído mucho más sensible que los humanos y pueden percibir los sonidos a una distancia mayor. Por eso, un gol en el último minuto, un grito de celebración o una reacción inesperada de los espectadores puede resultarles más intenso de lo que imaginamos, similar al efecto que provocan los fuegos artificiales o las tormentas.

Perro asustado | Envato

Los signos de estrés pueden variar según el animal, pero algunos de los más habituales son temblores, jadeo, inquietud, esconderse, ladrar más de lo normal o buscar constantemente la compañía de sus dueños. En otros casos pueden mostrarse más apagados o intentar alejarse del ambiente ruidoso.

Para reducir ese impacto, los expertos recomiendan preparar un espacio tranquilo donde la mascota pueda refugiarse durante el partido, evitar obligarla a participar en las celebraciones y, si es posible, hacer antes un paseo o una sesión de juego para que llegue más relajada. También puede ayudar cerrar ventanas y cortinas o poner música suave para amortiguar los sonidos repentinos.

Porque aunque para nosotros un gol en el último minuto sea motivo de celebración, para algunos perros puede sentirse como una explosión inesperada en mitad de su salón.