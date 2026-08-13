El eclipse solar, visto desde toda España: las imágenes más espectaculares del evento

Ayer España vivió un acontecimiento astronómico histórico: un eclipse solar total que no se veía en nuestro país desde hacía más de un siglo. El fenómeno dejó durante unos minutos cielos a oscuras y unas imágenes espectaculares desde distintos puntos de la geografía española. De Galicia a Baleares, pasando por Aragón, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, así se vivió el eclipse.

A Coruña

El eclipse también pudo contemplarse desde la ciudad gallega.

Eclipse solar en A Coruña | Getty

Zaragoza

La capital aragonesa fue uno de los puntos desde los que se siguió el fenómeno.

Eclipse solar en Zaragoza | Gtres

Calafell

El eclipse, frente al Mediterráneo.

Eclipse solar en Calafell | Getty

Palencia

La Luna ocultó parcialmente el Sol mientras avanzaba el fenómeno.

Eclipse solar en Palencia | Getty

Cádiz

La provincia andaluza también levantó la mirada para seguir el espectáculo astronómico.

Eclipse solar en Cádiz | Getty

Mallorca

La isla disfrutó del fenómeno con el Sol recortado por la Luna.

Eclipse solar en Mallorca | Gtres

Valencia

El eclipse dejó esta imagen desde la ciudad del Turia.

Eclipse solar en Valencia | Getty

Madrid

La capital española también se tiñó de penumbra durante el eclipse.