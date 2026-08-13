UN FENÓMENO ASTRONÓMICO ÚNICO
El eclipse solar, visto desde toda España: las imágenes más espectaculares del evento
Desde Galicia hasta Baleares, pasando por Aragón, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Publicidad
Ayer España vivió un acontecimiento astronómico histórico: un eclipse solar total que no se veía en nuestro país desde hacía más de un siglo. El fenómeno dejó durante unos minutos cielos a oscuras y unas imágenes espectaculares desde distintos puntos de la geografía española. De Galicia a Baleares, pasando por Aragón, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, así se vivió el eclipse.
A Coruña
El eclipse también pudo contemplarse desde la ciudad gallega.
Zaragoza
La capital aragonesa fue uno de los puntos desde los que se siguió el fenómeno.
Calafell
El eclipse, frente al Mediterráneo.
Palencia
La Luna ocultó parcialmente el Sol mientras avanzaba el fenómeno.
Cádiz
La provincia andaluza también levantó la mirada para seguir el espectáculo astronómico.
Mallorca
La isla disfrutó del fenómeno con el Sol recortado por la Luna.
Valencia
El eclipse dejó esta imagen desde la ciudad del Turia.
Madrid
La capital española también se tiñó de penumbra durante el eclipse.
Publicidad