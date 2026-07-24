Cómo hacer que el ventilador enfríe más sin gastar en aire acondicionado

¿Tu ventilador mueve aire, pero la habitación sigue pareciendo un horno? Mucha gente comete errores básicos y hoy vas a aprender a solucionarlo por completo.

Lo primero y más importante de todo es colocarlo bien. Durante las horas que son más frescas en el día, pon tu ventilador cerca de una ventana apuntando directamente hacia fuera de la casa. Al hacer esto, el aparato ayudará a expulsar todo el aire caliente acumulado y además facilitará que entre aire mucho más fresco por otra zona distinta de la vivienda. En el momento en que la temperatura exterior empiece a subir, cierra inmediatamente todas las ventanas, las persianas y las cortinas para evitar que vuelva a entrar el calor.

Otro truco muy útil es colocar justo delante del ventilador una botella de agua totalmente congelada o un recipiente lleno de hielo. El aire pasará alrededor de este hielo y la sensación que tendrás será algo más fresca. Recuerda que un ventilador jamás enfría realmente una habitación, pero sí mejora la sensación térmica al mover el aire sobre la piel.

Con una buena colocación puedes notar bastante diferencia sin necesidad de encender el aire acondicionado. Con estos trucos tan sencillos notarás un cambio más que notable en la temperatura de tu casa.