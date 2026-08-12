Oppo y Vivo estarían desarrollando conjuntamente su propia alternativa a la DJI Osmo Pocket 4

DJI no se ha conformado ni mucho menos con liderar el mercado de drones hasta tal punto de convertirlo casi en un monopolio a nivel semiprofesional y aficionado. Sino que además ha creado una nueva categoría de producto que cada vez más fabricantes están valorando explorar. Hablamos de las cámaras de bolsillo con calidad de cine, que, como en el caso de la DJI Osmo Pocket 4 ofrecen un nivel de estabilización espectacular y una calidad de imagen difícil de igualar en un tamaño tan compacto. Ahora los rumores apuntan a que Oppo y Vivo estarían colaborando para crear su propia alternativa.

¿Qué están preparando Oppo y Vivo?

Las informaciones ahora hablan de que las dos marcas están colaborando activamente para crear una cámara de este tipo, con cardán en gimbal de varios ejes, para grabar vídeo con calidad profesional. Pero oficialmente, ambas marcas niegan taxativamente que exista este acuerdo o colaboración. Aunque ya sabemos que cuando el río suena, es que probablemente lleve bastante agua.

La nueva DJI Osmo Pocket 4 | DJI

Esto es como los fichajes veraniegos, por un lado está el mensaje oficial entre clubes, y después lo que realmente está pasando en los despachos, y todo apunta a que ambas empresas sí que podrían estar trabajando en un producto de este tipo. Y este rumor tiene cierto fundamento, porque la realidad es que la firma Vivo ha estado trabajando en una cámara de este tipo.

Así lo decían las filtraciones en los últimos meses, que además ubicaban el lanzamiento de la cámara para finales de este año, concretamente entre los meses de noviembre y diciembre. Así que desde luego hay fundamento en la información, porque al menos por parte de Vivo ya hay un desarrollo similar. Que ahora se una Oppo, tiene sentido, más si tenemos en cuenta que son marcas hermanas.

Además, Oppo puede aportar algo que ahora puede tener sentido en este segmento. Insta360 ha dotado a su cámara Luna Ultra, del mismo formato que la DJI y la que se está rumoreando, con componentes de la prestigiosa Leica. Por lo que no nos extrañaría que Oppo hiciera lo propio con esta cámara, y aportando, por ejemplo, su colaboración con la no menos prestigiosa firma de fotografía, Hasselblad.

De momento, lo único que conocemos de la cámara es la parte que se le atribuye a Vivo, por ejemplo, que contaría con un sensor Sony LYT-901, el mismo que lleva su buque insignia, el Vivo X300 Ultra, por lo que la calidad de imagen sería extraordinaria. El sensor tendría una resolución de 200 megapíxeles, y tendría un tamaño de 1/1,12 pulgadas. Y podría grabar resoluciones 4K a 120 fps.