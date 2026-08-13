El nuevo Google Pixel Tag es una alternativa para Android al AirTag de Apple

Los localizadores inteligentes se han convertido poco a poco en un objeto muy útil e imprescindible para multitud de usuarios de tecnología. Se trata de un dispositivo que puede sacarnos de más de un apuro, gracias a unas características que nos permiten encontrar nuestros objetos más valiosos incluso si se encuentran lejos de nosotros. Vamos a conocer los detalles de la nueva alternativa que ha lanzado Google, que lanza su primer localizador de este tipo con una excelente relación de prestaciones y precio.

Un localizador con todo lo necesario para mantener tus objetos a salvo

Lo primero en lo que nos fijamos es en su diseño, ya que, como se puede apreciar, tiene un aspecto de dispositivo ovalado, acabado en gris plata, y con la gran G de Google en un gris más oscuro presidiendo su diseño. Sus dimensiones son bastante compactas, con un ancho de 27.94 mm, una altura de 45.72 mm y una profundidad de 5.08 mm, mientras que el peso es de apenas 11 gramos.

Nuevo Google Pixel Tag | Google

Una de las grandes novedades, y que le pone a la altura de los localizadores más avanzados, es la inclusión de la conectividad Ultra Wide Band, que básicamente permite localizar al dispositivo de forma ultra precisa, sobre todo cuando se encuentra más cerca, ofreciendo indicaciones con apenas unos centímetros de margen de error, ideal si lo hemos perdido en una sala de estar, por ejemplo, entre los cojines del sofá.

Además, cuenta con conectividad Bluetooth, que es la que permite triangular la posición del localizador gracias a otros que se encuentren cerca, y que sean compatibles con el sistema de localización de Google en Android, como es Find Hub. El localizador se puede encontrar fácilmente con solo pedírselo a Gemini, así de eficiente es la manera de utilizar este localizador cuando lo hemos perdido de vista.

Es un dispositivo resistente, ya que cuentas con certificaciones que garantizan que se puede mojar moderadamente y moverse en entornos de polvo sin que se vea afectada la actividad del dispositivo. Además, en términos de autonomía, nos ofrece un año entero de funcionamiento, con una sola pila. Este se trata de una pila CR2032, tremendamente común en este tipo de dispositivos.

Cuenta con un acelerómetro integrado, que puede detectar movimiento y si alguien ha podido sustraerlo o moverlo para que no se pueda localizar. También hay un altavoz integrado, que sirve exclusivamente para poder localizar el dispositivo mediante audio. Para poder utilizar este nuevo Google Pixel Tag necesitamos contar en nuestro móvil con Android 9 como mínimo, de lo contrario, no será compatible.

Lamentablemente, no se ha puesto a la venta en España todavía. Si nos fijamos en el precio en dólares, este costará en Estados Unidos 29,99 dólares, mientras que el pack de cuatro se queda en los 99,99 dólares, por lo que en esta modalidad costaría solo 25 dólares. No creemos que sea tan barato en España, pero seguramente se alineará con los costes de Apple.