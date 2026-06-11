Apps imprescindibles para seguir el Mundial de fútbol 2026 desde tu móvil

Hoy da comienzo el Mundial de fútbol, 48 selecciones compitiendo en tres países diferentes (Estados Unidos, México y Canadá) y múltiples husos horarios, lo que hace que hacer un seguimiento de la evolución de la competición sea algo complicado. Aunque podemos simplificarlos con la ayuda de nuestro móvil y aplicaciones como las que te contamos a continuación.

Las aplicaciones imprescindibles para vivir el Mundial 2026 desde tu móvil

Para los que no quieren perderse los mejores partidos de mundial y estar al tanto de las estadísticas, los resultados y no perdernos ni un solo gol estas aplicaciones son imprescindibles en nuestro móvil.

Flashscore | Flashscore

Comenzamos con Flashscore: Resultados en vivo, disponibles para su descarga en la tienda de apps de Google. Una app que nos ofrece alertas instantáneas acerca de todos los partidos del Mundial en tiempo real, en la que podemos personalizar los avisos para los goles, tarjetas amarillas o el reinicio de los partidos tras el descanso. Además de los resultados, encontramos comentarios, actualización de la clasificación de los grupos y las fichas estadísticas de cada jugador con las que evaluar su rendimiento.

Copa Mundial de la FIFA 2026™ | FIFA

Otra buena opción es, Copa Mundial de la FIFA 2026™; a través de este enlace puedes descargar la aplicación oficial de FIFA. La fuente más fiable de información en la que encontramos los calendarios oficiales, con los horarios de los partidos adaptados a nuestra zona horaria, así como toda la información de los equipos participantes.

En la app no solo encontramos resultados, sino que además tenemos acceso a los resúmenes de todos los partidos, entrevistas a pie de campo, ruedas de prensa completas y el archivo histórico de ediciones anteriores.

Album digital cromos del Mundial Panini | Panini

No hay Mundial sin álbum de cromos que se precie, con la app de Panini FIFA World Cup 2026™ AXL™, que podemos descargar en nuestro móvil, con la que podemos completar el álbum de forma gratuita. A lo largo de los diferentes días que dura el Mundial, la app nos regala varios paquetes diarios al iniciar sesión y cumplir algunos pequeños retos. Además del álbum, cuenta con un espacio de intercambio digital donde conseguir los que te faltan y deshacerte de los repetidos, con cualquier aficionado en cualquier parte del mundo.

FIFA Fantasy | FIFA

Por último, si quieres vivir la experiencia de una forma más competitiva, además de ver los partidos, puedes competir contra tus amigos con FIFA Fantasy, a través de su plataforma web. En la que encontramos un auténtico gestor de fútbol virtual, en el que cuentas con un presupuesto limitado para crear tu propio equipo con los jugadores participantes. Estos sumarán o restarán puntos en la clasificación general, en función de sus estadísticas; goles, asistencias, porterías a cero o balones recuperados. Una batalla táctica en la que tus estrategias y decisiones técnicas podrán situarnos en lo más alto del ranking mundial.