Cómo saber si han robado datos de tu correo electrónico y solucionarlo rápidamente

Si llevas usando la misma contraseña desde hace más de una década. Lo sentimos, ya estás hackeado. No hace falta que un hacker experto ataque tu teléfono directamente. Es mucho más sencillo: basta con registrarse en una web que tiempo después sufrió una filtración. Desde ese momento, tu clave ya estará al descubierto.

¿Quieres comprobar si estás en peligro? Pues muy atento. Abre el gestor de contraseñas de Google y entra en la pestaña de revisión. Si ves secciones en rojo, tus credenciales han sido filtradas y por desgracia… vendidas.

Para confirmar el alcance de la brecha, entra en la web Have I Been Pwned. Aquí introduce tu correo electrónico. La plataforma te mostrará exactamente en cuantas ocasiones se han mostrado los datos de tu cuenta. Si tu clave figura en la lista, o en el menú de revisión de Google, cámbiala de inmediato en todos los servicios afectados.

Por supuesto, no te olvides de activar la verificación en dos pasos. Confiar la navegación en internet en una contraseña única y tradicional es literalmente perder la batalla por la seguridad.

El mayor riesgo no siempre está en crear una contraseña débil, sino en reutilizar la misma en varias cuentas. Si una plataforma sufre una filtración y los delincuentes obtienen tus credenciales, es habitual que prueben esa misma combinación de correo y contraseña en otros servicios como redes sociales, plataformas de compra o incluso aplicaciones bancarias. Por eso, una única brecha puede terminar afectando a buena parte de tu vida digital.

Además, revisar periódicamente el estado de tus credenciales debería convertirse en un hábito tan normal como actualizar el sistema operativo o hacer copias de seguridad. Dedicar unos minutos a cambiar las contraseñas comprometidas y utilizar claves diferentes para cada servicio reduce considerablemente el riesgo de sufrir un acceso no autorizado. En ciberseguridad, actuar antes de que aparezca el problema siempre es la estrategia más eficaz.