Rogbid lanza unas gafas con IA al estilo Ray-Ban por menos de 60 euros

Las gafas con IA están de moda, eso es evidente, y sin duda alguna las más destacadas y verdadero referente en el mercado son las de Meta. Tanto los modelos con Ray-Ban, Oakley o incluso ahora bajo su propia marca. Por eso otros fabricantes se están uniendo a esta tendencia, y lanzando sus propias gafas con IA; obviamente, no podemos esperar las mismas características, pero sí muchas interesantes, por una fracción del precio de lo que cuestan las de Meta o Ray-Ban.

Así son las gafas con IA de Rogbid

Estas gafas se unen a esa tendencia reinante de crear gafas cómodas de vestir, que no parezcan inteligentes ni nada por el estilo, o al menos que no lo vayan gritando. Cuentan con un diseño pionero de monturas intercambiables 3 en 1, específicamente pensado para adaptarse a tres escenarios diferentes de la rutina cotidiana: el ejercicio físico, la vida diaria y la oficina.

Las nuevas Rogbid VisionW | Rogbid

Una de las mejores características de estas gafas es que podemos cambiar rápidamente el estilo o las lentes de las gafas de acuerdo con nuestras necesidades en cada momento, eliminando la necesidad de comprar varios pares de gafas para ir alternándolas a lo largo del día. Están fabricadas con un compuesto TR90 que se lleva bastante bien con la piel, siendo skin friendly, destaca por una gran ligereza, flexibilidad y alta durabilidad ante el desgaste diario.

Sus dimensiones garantizan un ajuste cómodo, con un ancho de montura frontal de 139 mm, una longitud de patilla de 143.5 mm, una anchura total del dispositivo de 154.5 mm y un espacio entre patillas de 142 mm. Las gafas se enlazan mediante una conexión inalámbrica Bluetooth, con la que también podemos hacer llamadas.

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Están equipadas con altavoces integrados en la montura, que proyectan un sonido envolvente de alta fidelidad en tres dimensiones, complementado con decodificación estéreo HiFi. Esta tecnología acústica permite disfrutar de nuestra música favorita sin necesidad de aislarnos de un entorno físico. El punto fuerte es la integración de la IA, ya sea la de ChatGPT, DeepSeek etc.

Al integrar un asistente de voz inteligente por IA de diseño abierto, podemos realizar consultas rápidas mediante comandos de voz, planificar tareas y recibir respuestas automatizadas al instante. Estas gafas también nos protegen de la luz azul artificial y la radiación ultravioleta. Cuentan con una batería de 200 mAh, lo que unido a una gestión eficiente de la energía le permite alcanzar una autonomía de funcionamiento de entre 5 y 9 días de uso continuado. Para recargar la batería, las gafas utilizan un conector de carga magnética. Y lo mejor de todo, su precio es de apenas 60 euros al cambio.