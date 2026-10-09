AJUSTE IMPORTANTE
Configura esto en tu teléfono ahora mismo: podría salvar la vida de tu familia
En una situación de emergencia, los segundos pueden ser decisivos, y tener esta función preparada permite pedir ayuda sin necesidad de desbloquear el teléfono ni buscar manualmente un número.
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¡Atención! Hay una función en tu teléfono que literalmente puede salvar la vida de tu hijo o la tuya. Los teléfonos móviles cuentan hoy con miles de funciones. Sin embargo, hay una muy importante que la mayoría olvida.
Tu smartphone no te hará el boca a boca ni actuará como desfibrilador, pero sí tiene una herramienta vital. Varios expertos en primeros auxilios y emergencias advierten de esta herramienta clave.
Se llama "Emergencias SOS" y permite pedir ayuda incluso con el móvil bloqueado dentro del bolsillo. Sirve para llamar al 112 y enviar tu geolocalización de forma automática.
Funciona tanto en Android como en iPhone, pero viene desactivada de fábrica. Para activarla, entra en Ajustes, entra en Seguridad personal y emergencias, ve a Emergencia SOS y activa Usar Emergencia SOS.
Una vez configurada, ante cualquier peligro, accidente o emergencia, solo debes pulsar cinco veces seguidas el botón lateral de encendido o apagado. Sonará una alarma y se iniciará una cuenta atrás por si te has equivocado.
Tenerla configurada con antelación puede ser especialmente útil porque una emergencia no siempre ocurre en circunstancias cómodas. Un accidente, una caída o cualquier situación inesperada puede dificultar que puedas utilizar el teléfono de la manera habitual. Por eso, conocer de antemano dónde está esta función y cómo se activa evita tener que descubrirlo precisamente cuando más falta hace.
También merece la pena comprobar periódicamente que la configuración sigue siendo la que quieres y familiarizarse con el procedimiento. Saber que existe una función de emergencia no es suficiente: es importante reconocerla y entender cómo responde el dispositivo cuando se utiliza.
Al terminar esos segundos, tu teléfono llamará automáticamente al 112. Configura este ajuste ahora mismo y protege a tu familia ante cualquier situación de riesgo
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