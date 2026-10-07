7 de cada 10 españoles sienten un vínculo emocional con alguna marca tecnológica

La fidelidad a una marca no es fruto de la casualidad, son muchos los usuarios que sienten apego por determinados dispositivos o marcas. Algo no tiene su explicación y que a continuación trataremos de explicar.

Marcas tecnológicas de las que nos enamoramos los españoles

Más de un 70% de la población admite tener un vínculo emocional con alguna marca tecnológica. Algo que está muy ligado a sus vivencias personales, y recuerdos de la infancia o la juventud. Un estudio realizado por Evercom y Appini nos revela cuáles son estas marcas que se han ganado el corazón de los españoles.

El logotipo de Apple en una keynote | Apple

Un país con las ideas muy claras en el que el 75.6% de las menciones las acaparan cinco grandes nombres. En la que el podio lo ostenta la marca coreana Samsung con un 31,4% de las menciones, seguida de cerca por Apple y Xiaomi. Sony y LG completan esta selección de 5 marcas, lo que indica que a los españoles les cuesta salir de los gigantes del sector. Unas preferencias que se hacen más presentes dependiendo del perfil del comprador.

Un dato relevante demuestra que Apple es la marca preferida por los más jóvenes, hasta un 38,6% entre los usuarios entre los 18 y los 25 años. Siendo Samsung la que, a partir de los 36 años, lidera en el resto de franjas. Si analizamos por renta y estudios, es de nuevo Apple la que se impone entre los usuarios que cuentan con estudios de posgrado y en aquellos hogares que cuentan con ingresos superiores a los 4.000 euros mensuales.

Si comparamos las preferencias basadas en géneros, mientras los hombres prefieren mayoritariamente Sony, en el segmento de las mujeres se nota una marcada preferencia por Apple.

Xiaomi Sound Pocket | Xiaomi

Más allá de la emoción que nos generen los dispositivos, los usuarios se han vuelto mucho más prácticos a la hora de adquirir estos. La mayoría prefieren la seguridad y la confianza, además de durabilidad, rendimiento y fiabilidad. Es por ello que, cuando un allegado nos pide consejo, es Samsung la opción más recomendada.

Un campo, el de la tecnología, que ha cambiado su concepto y en el que ahora, además de los fabricantes de hardware, se encuentran a la misma altura otros servicios como plataformas en streaming como Netflix o portales de ventas como Amazon. Situándose como marcas tecnológicas.

Aunque hablamos de preferencias y de cariño, también hay personas que se han desencantado con alguna marca tecnológica. Un 36% de los usuarios admite haber abandonado alguna vez una marca que le gustaba en el pasado.

Uno de los motivos más destacados para dejar de lado los productos de una compañía, son la falta de valores o las malas prácticas. No todo vale para contar con la confianza de los usuarios, y no basta para seguir siendo una verdadera Lover brand la innovación, también hay que cuidar al usuario.