Muchas veces, el fallo de un dispositivo electrónico no se debe a que la batería se haya agotado por completo, sino a un problema de resistencia en la conectividad.

Entonces, antes de tirar las pilas al contenedor de reciclaje, existe una solución tan simple que te va a sorprender: una clásica goma de borrar del colegio.

Goma de borrar | iStock

Con el paso del tiempo, los terminales de las pilas AA y AAA acumulan una capa invisible de suciedad, grasa corporal o microoxidación. Esta fina barrera bloquea el flujo óptimo de la corriente eléctrica hacia el aparato, simulando una descarga total.

La goma de borrar actúa como un abrasivo suave y altamente eficiente gracias a su textura, que es lo suficientemente firme como para eliminar los residuos no conductores y el óxido superficial, pero lo bastante delicada como para no dañar el recubrimiento metálico de los contactos.

Para aplicar este método, frota suavemente las puntas metálicas de la pila con la goma hasta que recuperen su brillo. Limpia los muelles y las pestañas metálicas del compartimento del propio dispositivo, donde también se acumulan estos sedimentos. Retira los restos de la goma antes de volver a colocar las pilas para evitar que los residuos interfieran.

Este sencillo truco puede ser aplicable a, j, permitiendo alargar la vida útil de las baterías y reducir el desecho prematuro de componentes electrónicos.

No obstante, si tras este proceso el dispositivo sigue sin responder, la energía química de la pila se habrá agotado definitivamente y, en ese caso, se debe proceder a su desecho exclusivo en contenedores especializados de reciclaje.