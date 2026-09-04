Jabra Reach llega para hacer más fáciles las videollamadas desde cualquier sala

Aunque Jabra es un fabricante muy conocido por su familia de auriculares, la firma cuenta con una división enfocada a entornos profesionales. Y acaba de presentar Jabra Reach, su mejor solución para que hacer videollamadas en reuniones sea algo tan sencillo como abrir el portátil y conectarlo.

El gran problema es la compatibilidad de dispositivos, que falte un cable que alguien se haya llevado, fallos en la cámara, altavoces que no se vinculan… Y Jabra quiere solucionarlo con Jabra Reach, una nueva solución pensada para simplificar las instalaciones BYOD, es decir, aquellas en las que cada persona utiliza su propio ordenador para conectarse a los dispositivos de la sala. La propuesta es clara: un único cable USB-C para acceder a la pantalla, la cámara, los micrófonos y los altavoces.

Jabra Reach: un cable para conectar todo lo que hay en la sala

Lo que consigue Jabra Reach es eliminar las configuraciones formadas por varios cables y adaptadores. Al llegar a una sala equipada con esta solución, solo tendrás que conectar el portátil mediante USB-C para comenzar la reunión utilizando los elementos audiovisuales disponibles, sin instalar controladores adicionales.

El sistema puede transmitir vídeo, audio, datos USB y, de forma opcional, alimentación a través de esa misma conexión. En este último caso, admite hasta 100 W de carga, de modo que también podrás mantener cargado el ordenador mientras trabajas o participas en una llamada larga.

Jabra Reach se apoya en la tecnología HDBaseT para extender la conexión hasta 100 metros. Esto permite separar el punto en el que se enchufa el portátil de los equipos instalados en la sala sin comprometer la experiencia.

Para ponerte las cosas más fáciles, también cuenta con diferentes opciones de montaje, tanto en mesa como detrás de una pantalla, y apuesta por puertos ocultos y cables fijados para evitar una instalación desordenada o fácil de manipular.

Y, para el apartado más técnico, que sepas que a través de Jabra Plus Management, los equipos de TI podrán configurar, supervisar y dar soporte a las salas desde una única plataforma.

Jabra también actualiza su gama PanaCast

Junto a Jabra Reach, la compañía ha anunciado nuevas funciones de firmware para sus soluciones de vídeo PanaCast. Una de las más útiles será People Count, que permitirá conocer mejor la ocupación y el uso de las salas de reuniones.

También llegará Custom Wallpaper, una opción para personalizar las pantallas con la imagen corporativa o información de la empresa. A esto se suman una interfaz web accesible mediante USB para configurar dispositivos desde el navegador y una funcionalidad CLI dirigida a equipos de TI e integradores audiovisuales que necesiten gestionar muchos equipos de forma más eficiente.

Jabra Reach estará disponible a partir del 5 de octubre de 2026 con un precio recomendado de 899 euros, mientras que las nuevas funciones para el catálogo PanaCast se desplegarán antes de que termine el año.