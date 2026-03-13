Cómo saber si WhatsApp accede a tu cámara o al micro

Seguro que alguna vez te has preguntado si WhatsApp puede estar "espiándote" sin que te des cuenta. Aunque la app pide permiso para acceder al micrófono o la cámara cada vez que haces una llamada o videollamada, muchos usuarios siguen preocupados por si la app se activa sin previo aviso. Aquí te explicamos cómo saber si WhatsApp realmente tiene acceso a esos sensores y cómo evitarlo si te incomoda.

Una forma fácil de saber si WhatsApp está usando tu cámara o micrófono es fijarte en la pequeña luz verde o naranja que aparece en la esquina superior de tu teléfono. Esta luz se enciende cada vez que una app, como WhatsApp, usa esos sensores. Así que, si estás tomando una foto o grabando un mensaje de voz, podrás ver ese indicativo. Sin embargo, esta luz solo aparece cuando la app está activa y en uso.

Si quieres asegurarte de que no te están espiando, lo primero es ir a los Ajustes de tu móvil y buscar la pestaña de Privacidad. Allí podrás ver si WhatsApp ha utilizado la cámara o el micrófono en las últimas 24 horas. Si no has hecho ninguna llamada o grabación, entonces algo raro podría estar pasando.

Si prefieres no dejarlo al azar, puedes desactivar directamente los permisos. Ve a Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp y en Permisos, desactiva el acceso al micrófono y la cámara. Así, WhatsApp te preguntará de nuevo la próxima vez que necesite acceder a ellos.

Además, conviene recordar que los sistemas operativos actuales de los teléfonos han incorporado cada vez más herramientas para reforzar la transparencia sobre el uso de sensores. En muchos dispositivos, por ejemplo, existe un historial de actividad de permisos que permite revisar con más detalle qué aplicaciones han solicitado acceso al micrófono, la cámara o incluso la ubicación. Esta función puede servir como una segunda capa de comprobación para los usuarios más preocupados por su privacidad, ya que permite detectar patrones de uso y comprobar si coinciden con la actividad real que se ha hecho en la aplicación.

Aun así, la mayoría de expertos en seguridad digital coinciden en que las aplicaciones populares como WhatsApp están sometidas a un fuerte escrutinio técnico y público, por lo que cualquier uso indebido de estos sensores sería detectado rápidamente. En muchos casos, la sensación de que el móvil "escucha" más de lo debido suele estar relacionada con coincidencias en la publicidad personalizada o con permisos concedidos sin revisarlos con atención. Por eso, revisar periódicamente los ajustes de privacidad del teléfono sigue siendo una de las recomendaciones más sencillas y efectivas para mantener el control sobre qué datos comparten realmente las aplicaciones.