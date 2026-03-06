DE MOMENTO EN FASE DE PRUEBAS
¿Qué es WhatsApp Plus? Así funcionaría la futura suscripción de pago de la app de mensajería
La aplicación de mensajería de Meta está trabajando en una suscripción que ahora desvela algunos detalles importantes sobre su funcionamiento.
No es la primera vez que hablamos de una suscripción para WhatsApp, es uno de los temas recurrentes alrededor de la rumorología de la app de mensajería de Meta, sobre cuándo pasará a ser de pago. Hace muchos años algunos llegamos a pagar alrededor de un euro, o tan siquiera, para no tener que soportar la publicidad en la app. Esto duró poco, hasta que Meta compró la app de mensajería y pasó a ser gratuita, aunque como sabéis, esto no siempre es así, y en realidad se trata de modelos de negocio que nos ponen el caramelo en la boca para después volviéndolo a ofrecer por un suculento precio. Eso es lo que estaría preparando WhatsApp, una suerte de suscripción que ahora se ha filtrado con más detalle.
¿Cómo funcionará esta suscripción?
Como es habitual, el sitio WabetaInfo nos ha desvelado los detalles sobre este nuevo modelo de suscripción, que entre otras cosas ahora ya sabemos que se denominará WhatsApp Plus. Este se estaría preparando para las dos grandes versiones de la app, tanto de Android como de iOS. Como os podéis imaginar cuando hablamos de este medio, se trata de una función que está ahora mismo en desarrollo.
Dentro de la suscripción quienes han podido acceder a su contenido, aseguran que ofrece una selección de 14 nuevos iconos, lo que permitirá cambiar su aspecto en la pantalla de inicio de nuestro smartphone. Además, podremos acceder a diferentes temas, según las imágenes compartidas por el medio, nos ofrecerá de momento 19 tonalidades de color diferentes para que la interfaz tenga un aspecto más personalizado.
Habrá otras funciones que nos brindará pertenecer a este selecto club de quienes pagan por usar WhatsApp. Gracias a ello también podríamos fijar hasta 20 chats, recordemos que actualmente podemos fijar hasta 3 chats, por lo que el aumento es considerable, y obviamente habrá usuarios que valorarán pagar por ella. Otros también podrán saber que pagamos por WhatsApp gracias a los tonos de llamada, ya que pagando la suscripción dispondremos de tonos de llamada exclusivos.
Como era de esperar, probablemente también tengamos más contenidos a nuestra disposición cuando hablamos de stickers, y colecciones de estos que sean de acceso exclusivo a quienes cuenten con una suscripción Premium, a esta futura WhatsApp Plus. Obviamente podrás seguir usando WhatsApp sin ninguna de estas funciones, y sin necesidad de gastar un céntimo de euro al mes, pero obviamente, como hemos visto ya en otras redes como X, la tendencia será a quitar funciones que ahora son gratis, para convertirlas en otras de pago.
Todavía no se sabe nada sobre cuándo se lanzará esta nueva suscripción,ni su precio. Tampoco estamos seguros sobre qué rango de precio puede ser admisible para los usuarios de WhatsApp en el futuro, eso dependerá del número de funciones, y de su importancia para nuestro día a día con la app.
