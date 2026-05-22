El truco de los dos segundos para evitar que te clonen la tarjeta de crédito

En sólo dos segundos pueden vaciar tu cuenta cuando vas a pagar con tarjeta. Este es el tiempo que necesitan los hackers para clonar la tarjeta. Un descuido que tiene nombre: skimming.

Esta táctica busca robar tus datos bancarios de forma casi invisible. Usan lectores de banda magnética a distancia y hasta tarjetas NFC falsas. Incluso existen aplicaciones móviles ilícitas diseñadas para capturar tu información confidencial.

El peligro no está solo en tiendas, también en los cajeros automáticos. Pueden tener cámaras ocultas para grabar tu PIN o dispositivos de clonación. ¿Cómo puedes protegerte de estos ciberdelincuentes? Es muy sencillo.

El truco fundamental es no perder nunca de vista tu tarjeta física. Pide siempre un lector móvil para que la transacción ocurra ante tus ojos. Antes de usar un cajero, haz siempre un examen superficial del mismo. Comprueba que no haya piezas sueltas o extrañas en la ranura.

Tarjetas NFC programables | Freepik

Y por supuesto, jamás anotes tu número PIN en lugares visibles. Sigue estos consejos para que tus pagos electrónicos sean mucho más seguros. Recuerda que la prevención es tu mejor arma contra las nuevas estafas digitales.

Muchas veces, el problema no es la sofisticación del fraude, sino la confianza con la que actuamos en situaciones rutinarias. Pagar una compra, sacar dinero o acercar la tarjeta al terminal son gestos tan automáticos que pocas personas se detienen a comprobar el entorno o el dispositivo que están utilizando. Esa sensación de normalidad es precisamente lo que aprovechan los delincuentes para actuar sin levantar sospechas.

También resulta útil revisar con frecuencia los movimientos bancarios y activar alertas de pago desde la aplicación del banco. Detectar un cargo extraño en los primeros minutos puede marcar una gran diferencia y facilitar el bloqueo rápido de la tarjeta. En materia de seguridad digital, pequeños hábitos cotidianos suelen ser más eficaces que reaccionar cuando el dinero ya ha desaparecido.