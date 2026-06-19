UN TRUCO MUY SENCILLO
Desactivar esta función oculta alargará la vida útil de tu móvil
Si tu Android lleva un par de años contigo y notas que cada vez va más lento, hay un ajuste que pocos conocen y que puede marcar la diferencia.
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Con el paso del tiempo es normal que un móvil Android empiece a ir mucho más lento que el primer día. Ante esto, la mayoría de usuarios recurre a borrar la caché o, en el peor de los casos, a restablecer el dispositivo de fábrica. Sin embargo, existe un ajuste mucho menos conocido capaz de liberar recursos al instante y notar una mejora real en la velocidad del terminal, sin perder ningún dato ni archivo.
El truco consiste en desactivar por completo las animaciones del sistema operativo, algo que los móviles de gama alta apenas necesitan, pero que en terminales más antiguos supone un alivio notable para el procesador. Para activarlo, sigue estos pasos:
- Entra en Ajustes y accede a Información del teléfono.
- Pulsa siete veces seguidas sobre el número de versión. Esto activará las opciones de desarrollador.
- Vuelve atrás y entra en el apartado Sistema, donde ahora verás la nueva sección Opciones de desarrollador.
- Desplázate hacia abajo hasta la categoría Dibujo.
Allí encontrarás tres opciones clave:
- Escala de animación de ventana.
- Escala de animación de transición.
- Escala de duración de animación.
Pulsa sobre cada una de ellas y selecciona Animación desactivada.
Al hacerlo, el sistema deja de invertir recursos en transiciones visuales y el móvil responde de forma más inmediata al tocar la pantalla o cambiar entre aplicaciones. El único cambio perceptible es que se pierde ese efecto visual de deslizamiento al abrir o cerrar apps, pero a cambio se gana en velocidad de respuesta. Este ajuste es especialmente recomendable para quienes tienen un dispositivo de varios años y necesitan optimizar su rendimiento al máximo.
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