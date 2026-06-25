Doblete sísmico en Venezuela: por qué una falla puede guardar tensión durante un siglo y liberarla de golpe

Dos terremotos de gran magnitud, de 7,2 y 7,5, han sacudido el Caribe venezolano y el centro del país este 24 de junio a las 18:00 hora local (0:00 hora peninsular española) con apenas 39 segundos de diferencia, provocando daños en edificios e infraestructuras y con 32 muertos y 700 heridos según las primeras cifras. Este episodio ha sido descrito por los expertos como un doblete sísmico, un fenómeno poco frecuente en el que dos grandes terremotos ocurren prácticamente seguidos en una misma zona.

El epicentro del temblor principal se situó a unos 300 kilómetros al este de la capital del país, en San Felipe, estado Carabobo, en la región central de Venezuela y a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que es clasificado como un sismo superficial. Se trata del seísmo de mayor magnitud que sufre el país desde 1900.

Pero ¿por qué ha ocurrido ahora? La respuesta está bajo nuestros pies. La corteza terrestre está formada por grandes placas que se mueven constantemente, aunque lo hacen tan lentamente que no podemos percibirlo. En algunas zonas, como el norte de Venezuela, el movimiento de las placas Sudamericana y del Caribe hace que las rocas acumulen tensión durante años, décadas o incluso más tiempo, hasta que la falla finalmente libera esa energía en forma de terremoto.

Cuando se dice que la zona llevaba mucho tiempo "acumulando energía", no significa que hubiera una especie de batería cargándose bajo tierra, sino que las fuerzas tectónicas estaban deformando lentamente las rocas. Cuando la presión supera la resistencia de la falla, esta se rompe y libera de golpe la energía almacenada en forma de ondas sísmicas.

Lo llamativo de lo que ha ocurrido en Venezuela es que el segundo terremoto no fue una simple réplica débil, sino otro gran seísmo de magnitud similar al primero. En un terremoto normal, las réplicas suelen ser más pequeñas y aparecen después del evento principal. En un doblete sísmico, ambos movimientos tienen una magnitud comparable porque la ruptura afecta a zonas de la falla que estaban igualmente cargadas de tensión.

En este caso, el primer terremoto puede liberar una parte de la tensión acumulada, pero también puede cambiar las fuerzas alrededor de la falla y favorecer que otro segmento cercano falle poco después.

Aunque es imposible predecir exactamente cuándo ocurrirá un terremoto, estos eventos ayudan a los investigadores a entender mejor cómo funcionan las fallas y por qué algunas regiones pueden permanecer aparentemente tranquilas durante mucho tiempo antes de protagonizar grandes sacudidas.