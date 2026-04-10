El ajuste de Google que deberías revisar hoy

Cada vez es más complicado mantener un perfil totalmente limpio en Internet, prácticamente toda nuestra navegación queda registrada a través de las cookies, el historial, etcétera. Sin embargo, si existen formas de mantener más limitado el acceso a nuestra forma de usar Internet o aplicaciones.

Google es el buscador más utilizado del mundo, así que es dificil que haya gente que no tenga una cuenta de Gmail asociada a este buscador. Si eres una de las personas que usa habitualmente Google Chrome para navegar o usas un smartphone con el sistema operativo de Android, esto que te contamos te interesa y es que por defecto Google guarda cada paso que das en Internet para siempre, pero hay una forma de evitarlo.

Entra en tu cuenta de Google y ve al panel de datos y privacidad, busca la sección ajuste del historial y pulsa en actividad de la web y en aplicaciones.

Aquí es donde Google registra, no solo tus búsquedas, sino también lo que hacen todas tus Apps de Android, baja hasta la opción de eliminación automática. De forma preestablecida suele estar desactivado. Lo que significa que se guardan tus datos desde hace años. Cámbialo a tres meses y así Google borrará automáticamente cualquier dato antiguo, limitando lo que la IA sabe de ti.

Con esta sencilla acción, limitarás el acceso a Google a tu historial de navegación y al uso que das de tus aplicaciones, logrando así tener un historial más "limpio" a la hora de hacer búsquedas y no diseñado a encontrar las coas que necesitas según los intereses que Google ha ido guardando durante años.