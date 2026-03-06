Aumenta tu productividad creando tareas de Google Task desde Gmail

A través del correo electrónico nos llegan todo tipo de comunicaciones, boletines, correos corporativos, seguimiento de clientes, invitaciones a eventos, cada uno con su importancia y demandando su atención lo cual puede generarnos algo de estrés. Para reducir esta sensación tenemos la solución en el ecosistema de Google, sin tener que instalar nada y de forma nativa. A continuación, te contamos de qué se trata.

De la bandeja de entrada a la lista de tareas

Quizás uno de los secretos mejor guardado y desconocido por los usuarios en lo que a productividad respecta sea el panel lateral de Google Task que incluye Google Workspace. Estas dos apps se han integrado a la perfección con Gmail, a través de la función “arrastrar y soltar” El panel lateral, o barra de herramientas vertical, se ha integrado de forma nativa, en la versión web de la app de correo de Google. Esto nos permite ser mucho más eficientes y acceder de forma rápida a otras aplicaciones del ecosistema como contactos, Keep, Calendar o incluso Task, desde la misma pestaña en la que nos encontramos y sobre todo sin salir del correo.

Creando tareas automáticas en Gmail | TecnoXplora

De manera que podemos crear una lista de tareas a partir de un correo electrónico, lo que nos permite no olvidarnos de ningún evento ni tarea pendiente que debemos realizar. Para ello es tan sencillo como desplegar el panel de Google Task y seguir los siguientes pasos:

Una vez tenemos localizado uno de los correos que queremos convertir en tareas es tan sencillo como pulsar de forma sostenida sobre este y sin soltar el botón del ratón, arrastramos directamente hacia el panel. Una vez hemos soltado el correo en el lugar adecuado, comienza el trabajo de Task, este lo realiza de forma automática, poniendo el asunto del correo como título, añade el enlace directo al mensaje original. Ahora solo nos queda asignarle una fecha y hora en la que debemos ejecutar dicha tarea.

Un método súper ágil para organizar nuestra agenda y que no queden tareas sin realizar ni asuntos sin atender. Esta forma de trabajar está orientada a la filosofía del “inbox zero”, la que consiste en dejar vacía la bandeja de entrada, dándonos la opción archivar los correos al poco de haberlos recibidos, aunque no hayamos completado la tarea, pero habiéndose gestionado previamente, lo que nos da cierta paz mental.

Además de permitirnos tener siempre todo a mano en un solo clic, ya que siempre podemos consultar el mensaje original desde el panel de Task. Con lo que se consigue una mayor efectividad del tiempo de trabajo, así como una mayor gestión visual de la bandeja de entrada. Extrayendo las cosas más importantes del caos que supone una bandeja de entrada llena. Y teniendo todo ordenado de forma cronológica.

Funcionalidades como estas transforman los correos tradicionales en tareas con un solo clic de forma rápida. Suponiendo un gran cambio en cómo gestionamos nuestros eventos y compromisos. Transformando información pasiva en acciones concretas, con lo que conseguimos recuperar el control de nuestra agenda. Asegurándonos de que todo lo importante queda perfectamente atendido en cada momento