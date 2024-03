Xiaomi vende una almohada inteligente que te ayuda evitar los ronquidos

Nadie estamos exento de roncar mientras dormimos, y no es algo que solo pueda producir molestias sonoras, sino que se trata de un gran problema de salud si no lo controlamos a tiempo, derivando en dolencias como la apnea del sueño. Sea como fuere Xiaomi ha presentado en China una nueva almohada que como no podía ser de otra manera es inteligente. Un dispositivo que además de hacer su función básica y principal, nos quiere ayudar a que evitemos roncar mientras dormimos, vamos a conocer cómo lo propone ahora la firma china.

Así es la nueva almohada inteligente de Shusleep Sleep Smart

La almohada en sí no es de Xiaomi, pero forma parte de su ecosistema de dispositivos, ya que el fabricante Shusleep ha lanzado en la plataforma de crowdfunding Youpin de Xiaomi este nuevo dispositivo. Y estamos ante una almohada que no tiene el aspecto habitual de estas, sino que cuenta con un diseño especialmente concebido para ayudarnos a descansar mejor y reducir los ronquidos.

La nueva almohada Shusleep Sleep Smart | Xiaomi Youpin

Esta cuenta con toda la tecnología posible para que esto sea algo real cuantas más veces la utilicemos. Su funcionamiento inteligente utiliza bolsas de aire para poder recolocar nuestra cabeza para evitar que podamos roncar, o al menos mitigar lo más posible esta situación. La almohada es capaz de detectar el movimiento de nuestros músculos de la garganta para reducir los ronquidos a la mínima expresión.

Para ello cuenta con distintos sensores de un tamaño ultrareducido que gracias a su sensibilidad pueden detectar algo tan sutil como el movimiento de nuestra musculatura en el cuello. Todo esto podremos controlarlo desde el propio smartphone gracias a la app compatible y por supuesto a la conectividad inalámbrica con la que cuenta la almohada, que como suele ser habitual es uno de los sellos inconfundibles del ecosistema de Xiaomi.

En lo que se refiere a la composición de la almohada como tal, esta cuenta con espuma viscoelástica con memoria, que nos permite mantener una posición cómoda de manera continuada e incluso más adaptada a nuestros hábitos con el paso de los días y las semanas de uso. Su diseño está concebido para que nuestra cabeza y hombros se mantengan sostenidos sin esfuerzo, reduciendo así el riesgo de lesiones en el cuello.

Sin duda el mayor valor de esta almohada es la capacidad para poder reducir nuestros ronquidos con una tecnología que desde luego es muy poco común en esta industria, y sobre todo con ese plus de inteligencia que aporta la conectividad inalámbrica. Y todo ello con un precio bastante atractivo, de unos 165 euros al cambio. Eso sí, solo estará a la venta en China, y eso quiere decir que tendremos que recurrir a las tiendas de aquel país para poder importarla a España.

Sin duda un producto sorprendente por su planteamiento y sobre todo por su tecnología innovadora. Algo que en realidad no nos sorprende viniendo del ecosistema de Xiaomi, uno de los más avanzados cuando se trata de llevar la tecnología inalámbrica a los objetos más cotidianos de nuestro entorno doméstico.