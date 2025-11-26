Ofertas de Black Friday para estrenar tu hogar inteligente

Hace días que han empezado los descuentos por motivo del Black Friday. Aunque los mejores descuentos están por llegar. Una fecha señalada en el calendario para los amantes de las ofertas, que están a la espera de cazar los mejores chollos. Además, es una buena oportunidad para aprovechar las ofertas y empezar a comprar los primeros gadgets para crear nuestro propio hogar inteligente. Estos son algunos de los que no nos pueden faltar.

Los mejores gadgets al mejor precio

En un hogar inteligente, no pueden faltar gadgets que nos hagan la vida más fácil, Gracias al internet de las cosas podemos controlar lo que sucede en nuestra casa de forma remota. Entre estos no pueden faltar gadgets para la vida cotidiana como los que te sugerimos, y que además puedes conseguir estos días a precios rebajados, aprovechando las ofertas del Black Friday.

Netatmo-NTH-ES-EC | Netatmo

Aunque aún no ha llegado el invierno, el frío ha hecho ya presencia y es el momento de encender la calefacción. Para ahorrar en la factura de la luz y gestionar el encendido de esta no hay nada mejor que instalar un termostato inteligente, como el que nos ofrece Netatmo. Un termostato inteligente que podemos conseguir a través de su página web con un descuento del 40% y al precio de 119.99 euros. A través de este, no solo podremos programar la calefacción en función de nuestros hábitos, sino que también podremos controlar tanto el encendido como la temperatura, aunque no nos encontremos en casa con la ayuda de su aplicación.

Medidor de calidad del Aire Netatmo | Netatmo

Siguiendo en la misma línea de productos, también encontramos rebajada la estación meteorológica de Netatmo, con un descuento que llega del 42 % y un precio de 98 euros. A través de esta podremos consultar la temperatura, así como las precipitaciones y la velocidad del viento. A través de su app, podemos acceder al historial de datos, así como comprobar la presencia de pólenes en el ambiente, algo muy útil sobre todo para las personas alérgicas.

Camara de interior Eufy | Eufy

Si lo que nos preocupa es la seguridad del hogar, no puede faltar una Cámara de seguridad de interior, como la que nos oferta Eufy en este Black Friday, con un precio rebajado de 28 euros, lo cual supone un ahorro del 44 % con respecto a su precio habitual. A través de su web, sabremos todo lo que pasa en casa, aunque nos encontremos fuera. Una buena opción para comenzar un sistema de seguridad doméstico.

El nuevo Dreame X50 Ultra | Dreame

Un aspecto muy importante es la limpieza, algo que no debemos descuidar. Para hacerlo mucho más fácil y llevadero en un hogar conectado no puede faltar un Robot de limpieza inteligente como el Dreame X50 Master, olvídate de barrer, fregar y sobre todo de llenar y vaciar tanques de residuos gracias a su diseño, que permite conectar el suministro de agua y el desagüe automático. Sus sensores y habilidad para sortear obstáculos, incluso pequeños escalones, le permiten moverse con la mayor autonomía, para que no tengas que preocuparte de nada. Puedes comprarlo al precio rebajado de 899 euros en su web, lo que supone un ahorro de 800 euros con respecto a su precio habitual

El nuevo Ring Intercom Video | Ring

Atiende a tus visitantes, aunque no estés en casa, gracias al Ring Intercom Audio, un dispositivo inteligente que instalamos en el portero automático de casa y permite comunicarnos con cualquier persona que llame al telefonillo, incluso aunque estemos fuera de casa. A través de estos, además de contestar las llamadas, podemos abrir la puerta sin movernos del sofá. Con una rebaja del 49% su precio durante estos días es de 30 euros.

Yale Linus Smart Lock L2 | Yale

Por último, en un hogar inteligente que se precie, no puede faltar una cerradura inteligente como la Yale Linus Smart Lock L2, con un precio de 172 euros, y un descuento del 25%.Abre y cierra la puerta, desde el reloj o el móvil. Facilita el acceso temporal si necesitas que alguien vaya cuando no estés. Todo ello sin usar las llaves.