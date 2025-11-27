Aprovecha el Black Friday y dale un toque de color a tu espacio gamer

Como cada año, el cuarto viernes de noviembre se celebra el Black Friday, aunque ya podemos encontrar miles de productos rebajados. Si quieres dar un toque de color divertido a tu espacio Gaming no pueden faltar algunos de estos gadgets.

Gadgets con un toque de color

Son muchos los accesorios y gadgets que no pueden faltar a un gamer, altavoces, teclado, ratón, auriculares, monitores, por supuesto con llamativas luces de colores y con aspecto futurista. Pero no todo tiene que porque ser de color negro. Son muchas las alternativas que tenemos para darle un toque más alegre y lleno de color. Con las ofertas del Black Friday puedes conseguir un espacio más divertido con una selección de dispositivos como los ejemplos que te dejamos a continuación.

Edifier G2000 Pro | Edifier

Comenzamos con un gadget imprescindible, todo gamer que se precie debe tener unos altavoces a la altura de las circunstancias. Un modelo que nos proporciona una excelente calidad de sonido y colores vibrantes son los Edifier G2000 Pro 2.0 con potencia de 64 W, ofrece además sincronización de luz Tempoflow ™ 270 Grados, Sonido Envolvente Virtual 7.1-Bluetooth 5.4. Están disponibles en varios colores, incluido en blanco y rosa.

YUNZII AL98 | YUNZII

Tampoco puede faltar un teclado programable como el YUNZII AL98 con retroiluminación personalizada, con vivos colores y en fabricado en un agradable color rosa, conectividad tri-modo y posibilidad de enlazar con hasta cinco dispositivos. Además de baja latencia y tecnología anti-ghosting N-Key Rollover.

Raton Gamming Uineer | Uineer

En lo que respecta al ratón, si estamos buscando un ratón inalámbrico que destaque sobre tu mesa, una opción es el Uineer, el cual está en disponible en varios colores, incluido un divertido amarillo. Cuenta con cuatro niveles de dpi ajustables. Cuenta con diseño ergonómico y receptor USB. Compatible con una amplia variedad de dispositivos, cuenta, además, cuenta con batería de larga duración y nivel de batería.

Gamepad Mars Gaming | Mars Gaming

Para disfrutar al máximo de nuestros juegos preferidos, no puede faltarnos un gamepad y mejor si es de lo más divertido. Como el Mars Gaming, un mando transparente, el cual cuenta con iluminación profesional Neón RGB con multi modo RGB por fibra óptica, con vibración háptica dual. Cuenta con modos X-input y Direct-input función turbo 20 botones, joystick analógicos y pad direccional, todos con control MGP-C. Cable extraíble con dos metros de longitud.

Soundcore de Anker Space One | Anker

Por último, un gadget que no podemos descartar con unos auriculares como los Soundcore Space One, con un diseño elegante y cómodo, están disponible en varios colores incluidos el rosa y el azul. Cuentan con conectividad Bluetooth y reducción de voz humana x2. 40H ANC y control de app.

Además, cuenta con LDAC Hi-Res Wireless Audio con los que consigue una excelente calidad de sonido. Asimismo, cuentan con cancelación de ruido activa y adaptativa. Cuentan con batería recargable con autonomía de 40 horas de reproducción ANC y de hasta 55 horas de música continua sin la cancelación activa. Cinco gadgets que no puedes perderte y que puedes adquirir al mejor precio durante las ofertas del Black Friday.