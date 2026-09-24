Los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max ya son oficiales y estrenan doble sensor de 200 megapíxeles

Xiaomi ha presentado en China sus nuevos móviles de alta gama, los Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max. Se trata del nuevo techo tecnológico de la marca, y se materializa en dos móviles que a nivel externo son muy similares a sus predecesores, con esa característica pantalla secundaria en la parte trasera, en el módulo de cámara, y por supuesto ostentando el procesador más potente del momento, que acaba de estrenar Qualcomm. Unos teléfonos que llegan con una variante transparente que nos recuerda a ediciones especiales de anteriores generaciones.

Ficha técnica del Xiaomi 18 Pro

El modelo estándar, llega con una pantalla LPTO AMOLED que es más grande que la de sus predecesores, de 6,4 pulgadas, que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Esta tiene una resolución de 1120 x 2436 píxeles, y está protegida por el cristal Xiaomi Dragon Crystal Glass 3. La pantalla secundaria, es de 2,7 pulgadas, y tiene un panel LPTO AMOLED de 120 Hz, así como resolución de 596 x 976 píxeles. Además, ofrece la función de privacidad, como la de los Galaxy S26, que ocultan información a quienes nos rodean.

Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max | Xiaomi

Su procesador es el nuevo y potente Snapdragon 8 Elite Gen 6, el más potente que encontraremos en los móviles Android en 2027. Viene acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno. En términos de cámara, llega con tres sensores, dos de ellos de 200 megapíxeles, el principal y el telefoto de periscopio, que ofrece zoom de 3,2x. Así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Delante, el sensor para hacer selfies tiene una resolución de 50 megapíxeles. En términos de batería, llega con una de 7000 mAh, que es más grande ahora que la de su predecesor. Esta ofrece una potencia de carga de 100 W con cables, y de 50 W sin ellos, la misma de su predecesor. Llega con Android 17 como sistema operativo bajo la capa de personalización HyperOS 4. Tenemos también Bluetooth 6, Wifi 7 y conector USB tipo C. Por tanto, mejora tanto en potencia con el nuevo procesador, como en pantalla más grande y batería de más capacidad.

Ficha técnica del Xiaomi 18 Pro Max

El modelo más avanzado nos ofrece en este caso una pantalla de 6,9 pulgadas, el mismo tamaño del pasado año, en este caso LPTO AMOLED, con tasa de refresco variable de hasta 120Hz. Esta tiene una resolución de 1200 x 2608 píxeles. La pantalla secundaria en este caso es más grande que la del modelo estándar, de 2,9 pulgadas, con la misma resolución de 596 x 976 píxeles. Ofrece la función de privacidad, como la de los Galaxy S26, que ocultan información a quienes nos rodean.

Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max | Xiaomi

El procesador en este caso es más potente que el del modelo estándar, el potente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que da un plus de rendimiento para las tareas más exigentes. Como en el caso del modelo estándar, cuenta con la misma cámara de fotos, que ya es un salto grande respecto del año pasado con esos dos potentes sensores de 200 megapíxeles.

Un salto importante ha dado en la batería, que es bastante más capaz que la del anterior Pro Max. Esta ahora tiene una capacidad de 8500 mAh, frente a los 7500 mAh del año pasado. La carga rápida es la misma de 100 W con cables y de 50W sin ellos. Comparten también Bluetooth 6, Wifi 7 y conector USB tipo C, así como Android 17 como sistema operativo bajo la capa de personalización HyperOS 4. Es de esperar que lleguen a España a comienzos del próximo año 2027.