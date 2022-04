Xiaomi lanza unos Walkie Talkie con conectividad 4G que se conectan al móvil

Los Walkie Talkies nos han acompañado a muchos desde hace años. Estos nos han ofrecido la posibilidad de contar con una comunicación en tiempo real sencilla y barata, sin necesidad de los teléfonos móviles. En realidad, para muchos de nosotros estos aparatos fueron lo más parecido a un teléfono móvil que conocimos durante muchos años. Ahora estos son más sofisticados que nunca, como demuestra el nuevo modelo que hemos conocido ahora por parte de Xiaomi, que nos ofrece además algo tan poco habitual como la conectividad 4G.

Así es este nuevo Walkie Talkie

Sin duda estamos ante un dispositivo con un aspecto de lo más atracitvo, que si no fuera por esa antena que sobresale por la parte superior nos parecería enteramente un reproductor de Mp3 clásico. Este llega como una nueva versión de un modelo que tiene hasta ahora la marca china, y se equipa de conectividad 4G. Este es el Xiaomi Walkie Talkie 3, que se estrena con interesantes funciones inteligentes. Lo más llamativo de todo es que cuenta con conectividad 4G, que permite llevar las comunicaciones mucho más allá, y no se limitan a las que nos suele ofrecer un Walkie Talkie. De esta manera podemos alternar la comunicación y usarlo de una forma más similar a la de un teléfono eliminando límites en la distancia para poder comunicarse con otro de estos Walkies. Y cuando decimos que se tratan de unos Walkies inteligentes, es que tienen un funcionamiento más similar al de un teléfono móvil, incluso con actualizaciones OTA que proporciona nuevas funcionalidades a estos.

Xiaomi Walkie Talkie 3 | Youpin

Pero también lo notamos en el tratamiento del sonido de estos Walkies, porque según Xiaomi cuentan con altavoces de gran tamaño, de 40mm. Esto no solo proporciona un buen sonido, sino que también cuenta con algoritmos que permiten reducir el ruido ambiental, y que por tanto el sonido sea mucho más limpio, evitando ese típico ruido de fondo de los Walkies. Cuentan con una gran batería que tiene un tamaño de 2000mAh, que ofrecería hasta 100 horas de espera y hasta 60 horas de uso. Esta batería se puede cargar mediante una conectividad USB tipo C. Unos Walkies muy bien preparados, que tienen no solo un conector minijack de 3.5mm, sino que también cuentan con conectividad Bluetooth, por lo que vamos a poder usarlos sin necesidad de cables y con total conectividad.

Xiaomi Walkie Talkie 3 | Xiaomi

Y no solo esto, gracias a la conectividad inalámbrica podemos emparejar el Walkie con nuestro teléfono móvil, y configurar numerosas funcionalidades desde la app compatible con este dispositivo. La pantalla de este dispositivo es de 2 pulgadas a todo color. Y su acabado favorece un buen agarre en cualquier situación, algo importante cuando la gran mayoría de estos dispositivos se utilizan en entornos profesionales. Además, tienen certificación IP54, por lo que son resistentes al agua, al menos en cuanto a salpicaduras o gotas de lluvia, y también al polvo. Unos Walkies que se venden ahora en la tienda Youpin de Xiaomi en China. Allí tienen un precio de 58 euros al cambio, lo que no está nada mal para toda la tecnología que atesoran.