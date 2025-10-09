Xiaomi ahora vende una consola de videojuegos con IA similar a Kinect o Wii

Si bien Xiaomi no cuenta con una consola de videojuegos actualmente en el mercado, sí que ha mostrado mucho interés por ellas a lo largo de los años. Su última creación relacionada con los videojuegos, ha sido una funda para los Xiaomi 17 que recrea el mando de una videoconsola portátil y aprovecha la pantalla secundaria de estos teléfonos, controlando los juegos mediante conectividad Bluetooth. Ahora nos fijamos en un interesante dispositivo que la firma ha presentado en China, en su plataforma de crowdfunding, y que seguro no va a dejar a nadie indiferente.

Control por movimientos

Este nuevo dispositivo nos recuerda mucho a Kinect de Xbox o la propia Wii, que contaban con este tipo de dispositivos que reconocían nuestros movimientos y los trasladaban a la pantalla de distintos videojuegos. Esta como no, viene con una gran novedad, utiliza la IA para mejorar la experiencia de juego. Pero es una consola que está más orientada al ejercicio físico, a que nos mantengamos activos, aunque no salgamos de casa, o no lo hagamos tanto.

Haciendo deporte con esta consola | Xiaomi Youpin

La ventaja es que esta consola no necesita de cables ni mandos para jugar, ya que nuestro cuerpo es realmente el controlador. Cuenta con una cámara que mediante los algoritmos de inteligencia artificial es capaz de reconocer con precisión nuestros movimientos, y, por tanto, trasladarlos a la pantalla mientras jugamos. Xiaomi define a esta práctica como exergaming, una mezcla de las palabras ejercicio y videojuegos.

Con los juegos incluidos en esta consola, podemos hacer rutinas de ejercicio saludables, pero que a la vez son entretenidas, por lo que nos lo pasaremos en grande mientras además nos ponemos en forma. Lo mejor, es que se trata de un dispositivo conectado que nos permite interactuar también desde el smartphone. Ya que todas las estadísticas de actividad que se generan jugando, luego se pueden consultar en la pantalla del smartphone con tranquilidad gracias a la app de Mi Home.

Esta consola no es la primera que vende Xiaomi de este tipo, y por eso destacan las mejoras de rendimiento que ofrece respecto de anteriores generaciones. Como una mejora del 30% en la velocidad de la GPU, de un 50% en el rendimiento de la CPU, y es hasta un 60% más rápido ejecutando la IA. Además, la memoria RAM ha aumentado un 50% y el almacenamiento interno se ha doblado. También la cámara mejora sus prestaciones, ya que ahora tiene el doble de resolución, y, por tanto, puede detectar con más precisión los movimientos.

Concretamente, los datos técnicos de la consola nos detallan que viene con 20 juegos preinstalados, que incluyen temáticas como el boxeo, yoga o baile, entre otros. Que la memoria RAM es de 6GB, y el almacenamiento interno de 64GB. La cámara de fotos tiene una resolución de 8 megapíxeles. La clave del éxito de esta consola reside en su capacidad para hacer seguimiento del esqueleto, rastreando en tiempo real 23 puntos clave, todo gracias a la cámara integrada. Además, podemos controlarla por voz. El precio al que se ha lanzado en China es de 157 euros al cambio. No es de esperar que la veamos a la venta en España, habrá que recurrir a la importación.