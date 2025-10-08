Es quizás la mayor ganga en las ofertas Prime de Amazon: un portátil y tableta dos en uno de Samsung

La verdad es que estas dos jornadas de ofertas de Amazon están siendo bastante flojas, y no por el número de fabricantes participantes en las jornadas, que son muchos, y con un gran número de dispositivos rebajados, sino por la cuantía de los descuentos. En la mayoría de casos no pasan del 5%, y desde luego se hace bastante sorprendente ver un caso como el del portátil dos en uno que os traemos hoy, y que nos ofrece nada menos que Samsung. Y es que este producto sí que tiene un descuento agresivo, y es una excelente oportunidad para comprar dos productos en uno.

Llévate el Samsung Galaxy Book 4 360 a precio de derribo

Este portátil lo podemos encontrar ahora en Amazon por solo 549,99 euros, un precio que toma su verdadera dimensión si lo comparamos con otros sitios web en los que su precio es de prácticamente 300 euros más. Y es que esta oferta de Amazon tiene un 35% de descuento, ya que según la tienda, su precio más bajo en los últimos 30 días había sido de 852,42 euros. Por lo que es evidente que se trata de una auténtica ganga, y quizás la mejor en lo que a tecnología se refiere en estas dos jornadas de ofertas que terminan hoy para los suscriptores de Amazon Prime. Además, esta oferta viene tanto con el lápiz inteligente como con el ratón incluidos.

Samsung Galaxy Book 4 360 | Samsung

Dos dispositivos en uno

Desde luego es el punto fuerte de este ordenador portátil, su factor de forma. Ya que es capaz de ofrecernos un uso dos en uno, el de tableta y PC. Y esto es posible por dos cosas, por un lado por la pantalla táctil de 15,7 pulgadas con la que cuenta, y por otro por las bisagras que permiten doblar por completo la pantalla, hasta convertir a este portátil en una tableta, pesada, pero tableta al fin y al cabo.

Otro punto a su favor es que la pantalla es AMOLED, algo muy poco común en un portátil o tableta, y más con este precio de algo más de 500 euros. La pantalla además es multitáctil, por lo que reconoce numerosos gestos. Es un portátil que pesa prácticamente un kilo y medio, y que tiene un grosor de 13,7 mm cerrado. Además es potente, gracias a los procesadores Intel Core con los que cuenta, en este caso concreto del modelo de oferta, se trata de unb, por lo que el alto rendimiento está garantizado.

Cuenta con varios puertos, como un HDMI; dos Thunderbolt 4, así como lector de tarjetas microSD, conector USB tipo A y de auriculares. Su batería se carga rápido, el 39% en solo 30 minutos. Presume de sonido Dolby Atmos, así como de una cámara frontal gran angular que permite hacer videollamadas de calidad. Incluso podemos usar la cámara de nuestro móviles Galaxy como webcam. Un ordenador que cuenta con Windows 11 y la experiencia de la IA de Copilot integrada, así como un buen puñado de funciones de IA que nos ayudan en multitud de tareas. Desde luego no se puede dar más por menos.