Este ebook con pantalla a color tiene tamaño de smartphone, cámara y 5G

Desde hace años han existido dispositivos con pantalla de tinta electrónica con formatos diferentes al tradicional del lector de libros de 6 pulgadas. Tuvimos smartphones Android que tenían este tipo de pantallas, pero que dejaban bastante que desear en cuanto a prestaciones. Pero los tiempos han cambiado, y fabricantes como BOOX o TCL están revolucionando este mercado con nuevas pantallas que hacen auténticas maravillas. En este caso, el nuevo BOOX P6 Pro nos ofrece un formato al estilo de un smartphone tradicional, y nos permite además contar con conectividad ultrarrápida.

Ficha técnica del Boox P6 Pro

Cuando decimos que tiene formato de smartphone es porque su pantalla es alargada, con una relación de aspecto similar a la de un teléfono. Esta tiene una diagonal de 6,13 pulgadas. Se trata de una pantalla Carta 1300 de tinta electrónica a color, que además viene con lápiz inteligente para poder escribir sobre ella. También hay una versión con la pantalla exclusivamente en monocromo.

El nuevo Boox P6 Pro | Boox

La resolución de esta pantalla es de 824x1684 píxeles, y que cuentan con un brillo automático. Este dispositivo cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon junto a 8GB de memoria RAM, y 128GB de almacenamiento interno. Este además se puede ampliar como en un smartphone o tableta, con una ranura de tarjetas microSD. Algo bastante curioso es que este dispositivo cuenta con una cámara trasera de 16 megapíxeles, que puede capturar cualquier imagen, o escanear códigos QR.

Un dispositivo que cuenta con conectividad Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5. Su batería cuenta con una capacidad de 3950mAh, lo que es bastante grande para un dispositivo con pantalla de tinta electrónica, y con la que puede permanecer encendido una semana perfectamente con un uso cotidiano. Esta batería se carga con una potencia de 15W mediante un conector USB tipo C.

Lo mejor de todo es que tiene Android 13 como sistema operativo, bajo la capa BOOX OS 4.1. Esta se encuentra orientada a la lectura de libros y documentos. Pero al contar con Play Store, permite disfrutar de multitud de apps Android, incluso WhatsApp, Gmail, Chrome o Google Maps, entre otras.

Este modelo se ha lanzado de momento en China, con un precio de partida de 305 euros al cambio para la versión de pantalla monocromo. Si la queremos a todo color, debemos pagar 363 euros al cambio. Es de esperar que se lance en Europa en cuestión de semanas. Un modelo que tiene en los NXTPAPER de TCL a sus principales competidores, dispositivos que además de pantalla de tinta electrónica cuentan con una pantalla LCD a todo color totalmente funcional, como la de cualquier otro smartphone.