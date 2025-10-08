Apple lanzará nuevos dispositivos a finales de octubre, ¿cuáles?

Parece ser que los de Cupertino no han tenido suficiente con la Keynote que el pasado 9 de septiembre presentaba los nuevos iPhone 17, y va a celebrar otro evento a finales de este mes de octubre, donde conoceremos nuevos productos, algunos de ellos pertenecientes a categorías de producto inéditas en la gama de Apple. Y es que a finales de este mes parece que vamos a asistir a toda una revolución del hogar conectado por parte de Apple.

Nuevos productos con especial atención al IOT

El Internet de las Cosas es uno de los aspectos donde Apple se ha encontrado menos activo en estos años, en los que hemos visto que tanto Amazon como Google se han convertido en los principales fabricantes de este segmento. Pero parece que eso está por cambiar, algo que por otro lado ya se había venido barajando en los últimos meses con numerosas filtraciones. Pues bien, ha llegado el momento de la verdad, y Apple estaría preparada para hacer sus grandes anuncios en cuestión de semanas.

Ahora bien, llegarían en dos tandas, la primera, a finales de este mes, incluiría a dos de los productos más populares de los de Cupertino, como son el Apple TV 4K, que ahora sí, seducirá a los consumidores con la integración de Apple Intelligence y todas sus funciones de IA que prometen revolucionar la manera en la que buscamos nuevos contenidos que ver.

El otro gran lanzamiento a finales de este mes sería el HomePod Mini 2, la nueva generación del altavoz asequible y compacto de Apple, que promete también ofrecernos una nueva forma de interactuar. Y es que al igual que Amazon con Alexa y Google con Home Premium, quienes se hagan con este nuevo altavoz podrán conversar con la nueva IA de Apple Intelligence a través de un Siri renovado, que eso sí, no parece que vaya a estar listo una vez más para el lanzamiento de este mes. Aunque no hay que descartar el lanzamiento de nuevos Mac con procesadores de Apple más potente, desde MacBook a modelos de sobremesa.

Más lanzamientos en unos meses

Aunque el plato fuerte llegaría la próxima primavera, con una serie de lanzamientos que redoblarán la apuesta de Apple por el hogar conectado. Hablamos del HomePad, una variante del altavoz HomePod con pantalla inteligente, y que ofrecerá unas funcionalidades totalmente nuevas. También lanzarían su primera cámara de vigilancia o seguridad Wifi.

Esta tendrá reconocimiento facial, así como sensores infrarrojos para detectar presencia en entornos oscuros. Imaginamos que también estará asistida por la potente nueva AI de Apple. Y por último, también lanzarán su primer timbre inteligente con grabación de vídeo.

Este contaría además con el característico Face ID de los iPhone para una identificación única, y por supuesto, también asistida por Apple Intelligence. Así que parece que la esperada revolución del hogar conectado de Apple está más cerca que nunca, así como su primera pantalla inteligente con brazo robótico, que será el siguiente paso de Apple en este mercado.