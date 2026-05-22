Xiaomi presenta la Smart Band 10 Pro y unos nuevos auriculares de clip

Sin duda es uno de los lanzamientos más esperados para los seguidores de Xiaomi, el de una nueva generación de su pulsera más popular. Se trata de la nueva Xiaomi Smart Band 10 Pro, que viene a acompañar al modelo estándar que se lanzó hace meses en España. De momento ha visto la luz en China, donde nos ha demostrado que la pulsera se encuentra en plena forma. Y es que esta llega con mejoras importantes, sobre todo en los sensores y en la manera que es capaz de analizar nuestra actividad física.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Band 10 Pro

Y es que esta pulsera llega con un nuevo sensor PPD de doble luz, que es el encargado de leer nuestra frecuencia cardiaca, ahora lo hace con una precisión del 98,2%, l que quiere decir que es altísima, y podemos esperar, por tanto, la mejor información relacionada con nuestra actividad física.

Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi

Además, ahora la pulsera puede medir la variabilidad de la frecuencia cardiaca, información clave para darnos detalles acerca de nuestros niveles de recuperación después de un día de hacer ejercicio, mientras que un nuevo algoritmo de sueño es capaz de hacer seguimiento de este de una manera pormenorizada y mucho más precisa una vez más.

A la hora de hacer seguimiento de nuestra actividad física, es capaz de hacerlo de hasta 150 deportes diferentes, como por ejemplo para hacer bici, y ahora recibir métrica más precisas, que sobre todo analizan nuestra fatiga después de cada una de las sesiones. Una pulsera que cuenta con una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, y con los bordes curvados. Esta tiene un brillo de 2000 nits, lo que es casi el doble de su predecesora, no está nada mal.

Una pulsera que mide 9,7 mm y que pesa más de 21 gramos cuando se le quita la correa. Es resistente al agua hasta 5 atmósferas, mientras que también, en el caso de la versión china, hay conectividad NFC, así como usarla con llave para uno de los coches eléctricos de la marca china. Como es habitual, la batería ofrece una gran autonomía, de nada menos que 21, días, tres semanas sin tener que recargarla.

Y una vez más, es bastante accesible, con un precio de 50 euros al cambio. Lo normal es que llegue a España con un precio similar, como el de sus predecesores.

Nuevos Xiaomi Clip On

Xiaomi también ha presentado unos auriculares perfectos para hacer deporte, ya que cuenta con el factor de forma de moda en la actualidad, como es el de clip, que abraza a la oreja para que no se nos caigan mientras hacemos deporte, lo que los hace idóneos para estas prácticas. Estos tienen drivers de 11 mm, y un peso muy limitado de tan solo 5,5 gramos para cada uno de los auriculares.

Los auriculares Xiaomi Clip | Xiaomi

Estos ofrecen una autonomía bastante extensa, de 9 horas solo con la batería del auricular, y que crece hasta las 38 horas cuando los recargamos desde el mismo estuche de carga, o transporte. Estos se pueden localizar incluso desde un iPhone, gracias a su compatibilidad con Find My de Apple. Son resistentes al agua y al polvo con certificación IP57, mientras que su precio, de momento solo en China, es de 100 euros al cambio.