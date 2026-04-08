"En Orión falta espacio": la conversación entre astronautas de Artemis II y de la EEI

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA han mantenido una llamada con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional en la que ambos equipos en órbita relataron los momentos más destacados de su misión y compartieron algunas anécdotas divertidas.

Victor Glover, quien posee experiencia a bordo del laboratorio orbital, afirmó que la mayor dificultad de Orión con respecto a la estación espacial era la escasez de espacio.

"Aquí no tenemos otro módulo para evitar conflictos de espacio. Así que todo lo que hacemos esencialmente comienza con un conflicto de espacio", comentó entre risas.

"Es un verdadero placer pasar un poco de tiempo con nuestros colegas en el espacio. Aquí arriba hablamos mucho e intentamos enfatizar lo importante que es el trabajo que todos realizamos en este programa; hacer el tipo de cosas que nos preparan para volver a la superficie de la Luna y, como decía ayer el administrador (de la NASA), para ir hacia Marte", dijo el comandante de Artemis II, Reid Wiseman.

"Es divertido estar en el espacio con ustedes", agregó el compañero de Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo de la cápsula Orión.

Al otro lado de la línea se encontraban los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, desde la Estación Espacial Internacional.

La tripulación, que forma parte de la Expedición 74 del laboratorio orbital, realizó varias preguntas a sus compañeros en el espacio, que se encuentran actualmente de camino a la Tierra tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado ayer la Luna.

Koch, la mujer que más días consecutivos ha pasado en la ISS -328 entre 2019 y 2020- expresó que una de las principales diferencias que apreció desde la Orión fue "cuánta oscuridad" rodea a la Tierra, lo que "la hace aún más especial".

"Enfatizó lo parecidos que somos; cómo lo mismo mantiene vivo a cada ser humano en el planeta Tierra. Evolucionamos en el mismo planeta. Tenemos cosas compartidas sobre cómo amamos y vivimos que son universales, y la peculiaridad y lo preciado de eso realmente se resalta cuando notas todo lo que hay alrededor", dijo.

Además, Hansen bromeó con un "pequeño escape de agua" que sufrió durante su entrenamiento, y aseguró que están experimentando la "alegría lunar" por lo histórica de su misión.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.