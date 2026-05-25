Ayaneo desvela su nueva KONKR Pocket Block en vídeo: una "Gameboy" con IA

La firma, sin duda alguna, se ha convertido en todo un referente en el mercado de las videoconsolas retro. Sus modelos ofrecen mucha calidad sin tener que ser caras, y además, ofrecen modelos muy innovadores que marcan tendencia en el mercado. Uno de ellos es la nueva KONKR, una consola con aires de Game Boy, que por alguna razón va a convertirse en la primera consola de este tipo con IA, al menos eso es lo que prometen sus creadores, aunque no está muy claro cómo va a manifestarse eso.

Una consola retro con algo diferente

Ya su diseño aparece con todo detalle en este vídeo, donde la marca ha hecho un repaso sobre los nuevos lanzamientos que va a hacer en los próximos meses. Entre ellos se puede ver esta KONKR Pocket Block, que tiene un diseño fresco, con versiones híbridas de color morado y clásico gris Game Boy. En este caso cuenta con una gran cruceta, cuatro botones de acción, así como otros cuatro más accesorios, para insertar monedas, start, select, etc.

Detrás, nos ofrecen cuatro botones más, los tradicionales gatillos que nos sirven para multitud de sistemas de consolas. La consola en el vídeo se puede apreciar que tiene un tamaño muy compacto, es bastante pequeña, por lo que apostamos por una pantalla de 3,5 pulgadas, no más de 4, y con una relación de aspecto bastante clásica, aunque sigue siendo panorámica.

Lo más enigmático de todo es que Ayaneo dice que esta va a ser la primera consola retro con IA del mercado, y la verdad es que en la escena retro y de este tipo de consolas no tenemos la más mínima idea de lo que puede querer decir esto. Ya que no sabemos dónde exactamente la IA puede ayudar a este tipo de consolas. Salvo que por arte de magia podamos crear nuestros propios juegos con sencillos prompts, vamos, es algo que me acabo de inventar.

Pero lo más probable es que estas consolas puedan introducir algún tipo de mejora gráfica basada en IA, como el escalado inteligente que permita jugar a ciertos títulos en televisores de alta resolución. También la IA podría ayudar a mejorar la eficiencia de la consola, optimizando el consumo de energía y el rendimiento. Estas últimas parecen las mejoras más plausibles que podría añadir esta KONKR Pocket Block.

En el vídeo se puede apreciar también que cuenta con las habituales ranuras para tarjetas microSD, así como con conector para auriculares de 3,5 mm. Como recuerdan desde GSMArena, de esta consola se espera también que tenga una batería de 3500 mAh y que su carga pueda realizarse mediante una potencia de 10 W. Ayaneo de momento es todo lo que ha mostrado, que no es poco, porque nos muestra la consola como tal, aunque lo que nos hubiera gustado es que detallara más sus características técnicas, y no solo mostrarnos su diseño.