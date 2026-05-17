Así puedes montarte un equipo de Alta Fidelidad con un Discman Bluetooth

Hubo un tiempo en el que los CD llenaban de vida nuestras casas con música y también las estanterías. Con la llegada de la música en streaming estos quedaron relegados a un segundo plano. Aunque gracias a los nuevos reproductores Bluetooth, puedes montarte un equipo de sonido de alta fidelidad en casa, te contamos cómo.

Tu equipo Hi-Fi con alma de discman

Al igual que sucedió en el pasado con los discos de vinilo, los CD tuvieron su momento de gloria hasta verse relegados por la música en streaming. Una experiencia que iba más allá de la calidad de la música. Sus portadas y libretos físicos, en los que contemplar las fotos y las letras era uno de sus grandes atractivos. Aunque han estado durante algún tiempo cogiendo polvo en las estanterías, es el momento de sacarlos de nuevo y disfrutar de la calidad de sonido que nos ofrecían, pero de una forma mejorada.

Edifier M90 | Edifier

Disfrutar de un momento de tranquilidad mientras escuchamos música en casa, es uno de los grandes placeres de la vida. Para los más exigentes, poder hacerlo con calidad es lo más importante. Algo que podemos hacer al mismo tiempo de dar una segunda vida a los CD que acumulamos en casa. Te contamos cómo crear un equipo de alta fidelidad moderno, versátil y con un sonido espectacular.

El nuevo Fiio DM15 R2R | Fiio

Para ello necesitaremos un reproductor de discos compactos portátil como el FiiO DM15 R2R, el cual cuenta con un DAC R2R integrado que nos ofrece un tono orgánico y calidad, además de un sonido espectacular. Cuenta con batería interna de 4700 mAh, por lo cual no necesitamos tenerla conectada a la corriente ni desgastarla, pudiendo colocarlo en cualquier parte de la casa sin necesidad de estar cerca de un enchufe, algo que podemos hacer conectando a su puerto USB-C una batería de alta capacidad.

Lo que nos permitirá exprimir al máximo la calidad de sonido del reproductor es la combinación con un sistema de altavoces como los Edifier M90, los cuales van acompañados del subwoofer Edifier T5s. son una apuesta segura. Unos altavoces compactos con 100W RMS de potencia biamplificada, gracias a los tweeters de cúpula de seda y drivers de aluminio de largo recorrido, proporcionan unos agudos cristalinos y medios muy definidos. A los cuales podemos conectar el reproductor o bien a través de cable analógico o digital, o de forma inalámbrica. Para un sonido mucho más vibrante y con pegada conectaremos un woofer de 8 pulgadas y 70W de potencia, baja hasta los 35Hz, con el que conseguir graves profundos y sin distorsión.

Un equipo con el que conseguir el equilibrio perfecto entre la vanguardia y el estilo retro. Lo que nos permitirá disfrutar del encanto del CD y la libertad de reproducirlo desde cualquier lugar sin perder la calidad de sonido de alta fidelidad. Selecciona tu disco preferido, pulsa el botón de play y prepárate para bailar y disfrutar del mejor sonido.