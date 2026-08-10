La nueva cafetera de Cosori que arrasa en Kickstarter se comporta como un barista profesional

La gama de cafeteras que tenemos en el mercado es sencillamente inabarcable para muchos consumidores, y lo peor es que en muchos casos nos ofrecen casi siempre las mismas características. En esta ocasión nos hemos fijado en una cafetera que está arrasando en Kickstarter, y no porque sea una más, sino que ha sido concebida para comportarse como un auténtico barista. Y cuando hablamos de esto, nos referimos a los suaves movimientos de quienes crean un café con el máximo mimo mientras lo mezclan en la taza.

Así es la nueva Cosori Juni

Según sus creadores, esta cafetera promete replicar de manera exacta las complejas técnicas de un barista profesional de manera automatizada y personalizada. Una cafetera que presume de una auténtica puesta en escena, algo que describen literalmente como el teatro de la preparación. Ya que con el diseño de cesta abierta podemos disfrutar de todo un ritual que termina con el café perfectamente mezclado.

Su diseño de cesta abierta invita al usuario a experimentar la preparación con todos los sentidos, es posible ver el agua verterse en patrones precisos, presenciar cómo crece y se asienta el café durante la preinfusión o escuchar el relajante sonido de la extracción y oler el aroma fresco que invade la habitación. Cuenta con un sistema de flujo laminar suave que humedece los granos homogéneamente y evita la canalización del agua.

Y se complementa con una cesta vibratoria que agita suavemente el café molido para aplanar la cama antes de la infusión, liberando de manera uniforme los gases atrapados. Además, el equipo es compatible con dos tipos de portafiltros intercambiables según el perfil de taza buscado: una cesta cónica y una cesta de fondo plano. Pero lo que realmente hace diferente a esta cafetera JUNI son los movimientos de un barista profesional mediante una boquilla retráctil y una cesta giratoria sincronizadas.

Porque su actividad se dividirá en Vertido en Espiral que consigue una extracción uniforme, cubriendo todo el café sin dejar zonas secas. El Vertido Circular que genera una agitación controlada, perfecta para balancear la tasa de extracción y el flujo de agua. Y el Vertido Central, que minimiza la agitación para propiciar una extracción más profunda que resulta en una bebida con mayor cuerpo.

No falta la inteligencia artificial, gracias a AI Generation, que permite escanear la bolsa de granos con el smartphone y generar automáticamente una receta ideal sin complicaciones. También el modelo Barista otorga control absoluto para personalizar cada variable en cada etapa de vertido. El modo Quick Brew inicia rápidamente un vertido desde la pantalla táctil o Scheduled Brew, que permite programar la cafetera para despertar con el café listo en el momento exacto.

Una cafetera que ya podemos comprar en Kickstarter desde 207 euros al cambio, las primeras unidades se comienzan a entregar el mes que viene, el próximo mes de septiembre.