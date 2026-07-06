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WhatsApp: aparece un misterioso punto verde que desvela algo crucial de tus contactos
Meta está introduciendo una interesante función en la app que nos da más contexto sobre nuestros contactos.
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La app de mensajería de Meta sigue evolucionando con cada nueva versión que llega al mercado. Su beta es el lugar perfecto para conocer todas esas novedades, y ahora hemos conocido una nueva característica que promete revolucionar nuestra relación con los contactos que tenemos en la app, y que nos desvela un detalle crucial sobre su estado actual. Un nuevo punto de color verde al que seguro muchos van a recurrir a partir de ahora para saber si pueden chatear o no con esa persona.
Un misterioso punto verde se estrena en la beta de WhatsApp
No es que sea una revolución, porque es un método que encontramos en numerosas aplicaciones y plataformas, pero por fin WhatsApp ha decidido simplificar la manera en la que somos conscientes de que nuestros contactos en la aplicación están disponibles para chatear con nosotros. Es el caso del punto verde que ha comenzado a aparecer en la aplicación de mensajería para iOS.
En su versión Testflight, como sabéis, la beta de las apps en iOS, ha empezado a mostrar en la página de sumario del contacto, un curioso punto de color verde, que nos dice algo bastante claro. Y es que este ahora aparece justo debajo de la burbuja donde se aloja la imagen de perfil de este contacto. Ese punto de color verde quiere decir algo sencillo, y a la vez muy útil de conocer.
El contacto se encuentra en línea en ese momento, por lo que es más probable que responda a nuestros mensajes si le escribimos. Si ese contacto no se encuentra activo, el punto desaparece, vamos, que no lo veremos de color rojo o de una manera diferente, solo aparece o desaparece dependiendo de si la persona está en línea en ese momento o no.
Por lo que se trata de un pequeño punto de color verde que complementa a la información que normalmente vemos en la sala de chat, y que nos suele decir si esa persona está activa en ese momento, o cuándo fue la última vez que lo estuvo, si es que podemos ver esa información según la configuración de privacidad.
Este punto verde solo aparece en esta pantalla de resumen del contacto, de su información personal. Fuera de ella, no hay rastro alguno de este nuevo punto, porque, como decimos, la misma información se puede conocer por otras vías. No sabemos si esto será una prueba para quizás extender el uso de este método a otras zonas de la aplicación. Personalmente, me parece más práctico este punto que estar leyendo si está en línea o cuándo lo estuvo. Pero seguramente cada zona de la app necesita de un método para decirnos lo mismo, sin tener que invadir otros espacios, de manera directa y sencilla.
Esto ha aparecido en la versión de WhatsApp para iOS 26.26.10.72, aunque previamente y se ha dejado ver en Android, nosotros en esta versión no lo hemos visto aún, así que parece que está siendo una función que está creciendo poco a poco.
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