Apple prepara un giro radical para sus Apple Watch

El reloj de Apple se ha convertido desde sus inicios en un absoluto referente del segmento, siendo el reloj inteligente que todos quieren tener, a pesar de que en su modelo estándar no es precisamente barato. Y todo ello a pesar de que desde su primer modelo lanzado en 2014, el diseño prácticamente no ha cambiado lo más mínimo. Y ahora conocemos que esto podría cambiar en los próximos meses, ya que Apple estaría preparando una auténtica revolución en la gama de relojes, gracias a la irrupción de nuevos modelos con diferentes diseños.

Apple baraja varios diseños

Como no podía ser de otra forma, ha sido otra vez Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple, quien ha desvelado los detalles sobre los planes que tiene la firma californiana a la hora de afrontar una revitalización de la gama, que desde la irrupción del Apple Watch Ultra, no ha contado con un diseño renovado en los dos modelos, el actual Apple Watch Series 11 es prácticamente idéntico a la primera generación.

Pues bien, ahora lo primero que hemos conocido, lo más inmediato, podría llegar ya en unas semanas, con el nuevo Apple Watch Series 12. Este podría estrenar un nuevo acabado que llevaba fuera del catálogo de los californianos desde hace ya 7 años. Hablamos de un acabado cerámico que podría ser una opción más cuando el reloj se lance en el mes de septiembre. Por tanto, esto podría dar lugar a un interesante acabado para esta nueva generación.

Pero lo realmente interesante tiene que ver con nuevos modelos que estaría barajando Apple, y que tendrán como objetivo añadir nuevas variantes con diseños distintos a los actuales. Básicamente, serían dos las opciones, aunque una es más probable que la otra. La primera y más probable sería el lanzamiento de una pulsera de actividad similar a la Fitbit Air de Google, que prescinde de la pantalla, y es básicamente una correa con sensores que luego muestran la información en la pantalla del teléfono.

La otra variante sería un Apple Watch con un diseño redondo, más clásico, pero este parece que es el menos probable de hacerse realidad en este momento. También se contempla la posibilidad de un anillo inteligente, algo que sí es un rumor recurrente, y que tiene sentido, ya que tanto Samsung trabaja en la segunda generación del suyo como Oura en la sexta del suyo.

Otra de las líneas de trabajo iría hacia los extremos de la gama, tanto por encima del actual Apple Watch Ultra, como por debajo del Apple Watch SE, quizás este último sea esa pulsera de la que hablamos. Sea como fuere, parece que Apple está trabajando en un futuro con más modelos de Apple Watch, y más variedad, que revitalicen una gama que se sostiene sobre unos diseños que ya tienen más de una década.