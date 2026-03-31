¿Tienes un Xiaomi 12? Ya puedes disfrutar de la última actualización de HyperOS

Sorpresa por parte de Xiaomi, que acaba de dar una alegría a los usuarios de un Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro. En principio, estos modelos ya no recibirían más actualizaciones, pero la firma ha lanzado oficialmente una nueva actualización basada en HyperOS 3 cuando muchos daban por cerrado su ciclo de soporte.

De esta manera, si tienes uno de los teléfonos indicados, que sepas que ya puedes actualizar tu Xiaomi 12 para disfrutar de una mejor experiencia en HyperOS 3.0.

Cómo actualizar tu Xiaomi 12 a HyperOS 3

Decir que la última actualización de HyperOS 3 para los Xiaomi 12 no trae grandes cambios a nivel visual, o nuevas funciones. Pero sí que trae mejoras en la estabilidad de la interfaz para que disfrutes de una mejor experiencia de uso.

Xiaomi 12 Pro | Xiaomi

En concreto, se han corregido cierres puntuales de aplicaciones y comportamientos irregulares en la gestión de memoria que, aunque no afectaban a todos los usuarios, sí podían resultar molestos en el uso diario.

Se trata, por tanto, de un parche de optimización que busca dejar el software en su mejor estado posible antes de cerrar definitivamente el soporte oficial. Sin duda, un cierre de ciclo a la altura de la marca, que ha decidido cuidar a los propietarios de un Xiaomi 12 hast el último momento.

Por si no fuera suficiente, este despliegue para que puedas actualizar tu Xiaomi 12 a la última versión de HyperOS 3, también trae consigo el parche de seguridad de Android correspondiente a febrero de 2026.

Este detalle confirma que Xiaomi ha priorizado la estabilidad general del sistema frente a incorporar la versión de seguridad más reciente, algo comprensible si tenemos en cuenta que hablamos de una actualización final. Gracias a ello, el Xiaomi 12 siga ofreciendo un rendimiento sólido durante el mayor tiempo posible, incluso aunque no vaya a recibir nuevas mejoras en el futuro.

Si quieres comprobar si tu dispositivo ya puede actualizarse, estas son las versiones de firmware que se están distribuyendo en las variantes Global y EEA (Europa):

Xiaomi 12 (Global): OS3.0.3.0.VLCMIXM

Xiaomi 12 (EEA): OS3.0.2.0.VLCEUXM

Xiaomi 12 Pro (Global): OS3.0.3.0.VLBMIXM

Xiaomi 12 Pro (EEA): OS3.0.2.0.VLBEUXM

Ten en cuenta que será la última actualización de Xiaomi, pero al instalar el parche de seguridad de febrero, y mejorar HyperOS 3 para que sea más estable en estos Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro, garantiza la mejor experiencia de uso durante más tiempo.

Por último, si quieres instalar la actualización en los Xiaomi 12 que sepas que la ruta no tiene mayor misterio. Si no te ha saltado de forma automática, sigue esta ruta en tu teléfono: Ajustes > Sobre el teléfono y pulsa sobre el logo de la versión para forzar la búsqueda

En el caso de que haya una actualización disponible, solo deberás comprobar que tengas espacio de almacenamiento para descargarla e instalarla en tu Xiaomi 12 o Xiaomi 12 Pro.