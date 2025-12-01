Este mando MagSafe convierte tu iPhone en una auténtica GameBoy

Echarse unas partidas con nuestro smartphone es algo bastante común, sobre todo si estos cuentan con controles táctiles, que es lo más habitual. Pero cuando se trata de revivir los viejos juegos a los que jugábamos en nuestra infancia o juventud, y recuperarlos en su máximo esplendor, lo mejor es recurrir a los controles físicos. Y en eso, este nuevo mando que os traemos hoy parece ser el mejor para disfrutar como nunca de los mejores juegos arcade. Además cuenta con compatibilidad Magsafe, lo que le hace único en su segmento, sobre todo por su factor de forma.

Así es el divertido M4 Snap-On para el iPhone

Sin duda esta es una de las formas más originales de utilizar el MagSafe que hemos visto en los últimos tiempos. Y es que se trata de un mando de control que se adosa a nuestro iPhone mediante este sistema magnético. Una vez colocado, lo podemos girar para que con el teléfono en horizontal, sobresalga por debajo el mando con todos sus botones listos para brindarnos la mejor experiencia de uso posible a la hora de jugar a los títulos más icónicos de la esfera retro.

Uno de los aspectos que más nos gustan de estos mandos es su colorido clásico, incluso tenemos ediciones especiales al alcanzar ciertos objetivos durante las campañas. Como los que recrean el morado original de GameCube, o del morado transparente de las Game Boy Color o Advance de los 90. En cualquiera de esos dos casos, podemos contar con una serie de botones ideales para sacarle todo el partido a los juegos clásicos, y también modernos y compatibles con mandos en nuestro iPhone.

Para funcionar utiliza la conectividad Bluetooth 5.3, por lo que no hay que andar conectando cables para poder jugar. Además su peso es muy liviano, de tan solo 56 gramos. Nos permite jugar de dos maneras diferentes, ya sea con el mando integrado en el teléfono, o sacándolo del soporte MagSafe. Cuando es así, el teléfono se apoya en él, y extraemos el mando para jugar con él como si de una consola de sobremesa se tratara.

El layout de los botones se ha inspirado claramente en los de las consolas de Nintendo, así lo reconocen sus propios creadores. Para ello cuenta con dos sticks analógicos, así como una cruceta, botonera de cuatro, y cuatro botones adicionales de Select, Start, añadir monedas etc. Incluso cuenta con cuatro botones en las esquinas, que hacen las veces de gatillos. Inicialmente, está disponible en tres colores, negro, naranja y gris. Más esos dos colores adicionales clásicos que solo se podrán comprar cuando la campaña llegue a distintos objetivos.

Un mando que además es asequible, porque cuesta unos 34 euros al cambio. Además se entregarán de manera inmediata este mismo mes. La campaña ya ha cumplido su objetivo de sobra cuando quedan todavía 22 días más. Desde luego uno de los mandos más divertidos e ingeniosos que podemos comprar para nuestros iPhone.