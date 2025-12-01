Los tres años recién cumplidos de ChatGPT en números

Ayer, 30 de noviembre, una de las mayores revoluciones de la historia moderna comenzaba a tomar forma de la mano de ChatGPT. Entonces se liberaba por parte de OpenAI la IA generativa en su formato más popular, el del chatbot. Desde entonces estos tres años han parecido más bien 30 por todo lo de evolución tecnológica que nos han traído, por el gran número de modelos que han aflorado desde entonces, y por las cifras mareantes que maneja este segmento, que ya convive con la amenaza de la burbuja que ya vivieron las puntocom a principios de siglo.

El primer chatbot de IA masivo

Los números que arroja la corta vida de ChatGPT son asombrosos desde luego, y nos dan una idea de hasta qué punto está cambiando nuestras vidas a todos los niveles. Una de las marcas más increíbles de ChatGPT fue la adopción de usuarios tras su lanzamiento. Y es que solo 5 días después de este lo usaron ya 5 millones de usuarios en todo el planeta, según los datos de Statista.

ChatGPT | Pexels

Los 100 millones de usuarios únicos mensuales se alcanzaron en enero de 2023, solo dos meses después de llegar al mercado, por lo que el crecimiento fue tan vertiginosa que se convirtió en la aplicación de consumo con mayor crecimiento de la historia, según desvelaba en su momento Similarweb. Sam Altman, el CEO de OpenAI confirmaba que esta era la cifra de usuarios que utilizaban su IA todos los meses entonces.

Un número que marea solo de leerlo es el número de parámetros con los que cuenta GPT-5, el modelo más moderno de la IA de Open AI, que se mueve entre los 1,7 y 1,8 billones. Todos estos se utilizan para nutrir de sabiduría a la IA que después será la encargada de pensar como el cerebro más grande del planeta, o al menos esa es su intención.

Es tal la potencia de este motor de GPT-5, que varias pruebas ya han comprobado hasta qué punto es capaz de superar las pruebas de los exámenes más exigentes. Por ejemplo de acceso a licencias médicas en Estados Unidos, donde la IA habría superado el rendimiento de humanos en un 25% o 30%, lo que demuestra una realidad inquietante, la de que la IA pueda superar la capacidad de razonamiento y memorización del cerebro humano en muchas facetas.

Otros números que por supuesto nos asombran también tienen que ver con las finanzas y la valoración de OpenAI. Y es que se espera que para finales de este año 2025, según Business Insider, la compañía pueda llegar a alcanzar una valoración de 500.000 millones de dólares. Además los ingresos también alcanzarán su pico a finales de este año, esperando que puedan superar los 20.000 millones de dólares, según la consultora PwC.

Por último, esta IA es la más utilizada por usuarios de entre 25 y 34 años, que ya son más del 33% de usuarios de este modelo de forma recurrente. Sin duda unos números espectaculares, que en los próximos años deberían crecer, pero obviamente no al mismo ritmo de estos vertiginosos primeros ejercicios.