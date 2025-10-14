Vivo lanza su nueva tableta Vivo Pad 5e y el Vivo Watch GT 2

Hace unas horas Vivo celebraba su evento más importante antes de finalizar este año 2025. Y en él hemos conocido no solo a los potentes smartphones Vivo X300 y X300 Pro, sino también nuevos dispositivos de la marca en otras gamas, como la de tabletas y wearables. Ahora nos fijamos en dos de estos nuevos lanzamientos, como son la tableta Vivo Pad 5e, así como el nuevo reloj inteligente Vivo Watch GT 2. Unos dispositivos que buscan ofrecer una excelente relación de prestaciones y precio.

Ficha técnica de la Vivo Pad 5e

La nueva tableta llega a un segmento donde compite justo por debajo de otras tabletas tope de gama, con un rendimiento premium que se mueven en esa difusa línea de la gama media y alta. Se estrena con una pantalla de grandes dimensiones, con tecnología LCD. Esta tiene una diagonal de 12,1 pulgadas, así como una resolución de 1968 x 2800 píxeles, que presume de una alta tasa de refresco de 144 Hz.

Vivo Pad 5e | Vivo

Es una tableta potente, con un procesador Snapdragon 8s Gen 3, que viene acompañada de 8GB, 12GB o 16GB de memoria RAM, así como un almacenamiento de 128GB o 512GB. Es una tableta que ofrece una batería bastante grande para el tamaño de su pantalla, ya que cuenta con 10000 mAh, así como una potencia de carga de 44W. La cámara de fotos de esta tableta nos ofrece un sensor trasero de 8 megapíxeles, así como una cámara selfie de 5 megapíxeles.

Una tableta que llega con Android 16 gracias a OriginOS 5. Es una tableta que a pesar de su potencia se estrena en China con un precio bastante ajustado. Este parte de los 242 euros al cambio, para la versión de 8GB+128GB. Mientras que la versión de 16GB+512GB tiene un precio de 363 euros al cambio.

Ficha técnica del Vivo Watch GT 2

La respuesta de Vivo al lanzamiento de su gran rival, el Huawei Watch GT 6, llega con un diseño muy similar al Apple Watch original. Con una pantalla de 2,07 pulgadas, con tecnología AMOLED y un brillo pico de 2400 nits. Este reloj cuenta también con una corona lateral como en el caso del reloj de Apple. Un reloj que puede hacer seguimiento de nuestra actividad en más de 100 actividades físicas, especialmente a la hora de correr, donde tendremos la ayuda de todo un entrenador digital.

Vivo Watch GT 2 | Vivo

Este analiza nuestra postura corriendo, y nos ayuda a corregirla si no es la mejor. También cuenta con un modo tenis que analiza nuestro desempeño en este deporte y la forma en que golpeamos la raqueta. En lo que se refiere a la autonomía, este reloj se estrena con hasta 17 días con una carga completa, que se reducen hasta 14 si tenemos el modo Always On activado. Un aspecto cuando menos llamativo es que la versión Bluetooth cuenta con una batería más grande que la de datos con SIM, cuando debería ser al revés.. Un reloj que ya se puede comprar en China desde 60 euros al cambio para la versión Wifi, mientras que la eSIM cuesta 86 euros al cambio.