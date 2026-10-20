Ya puedes comprar las nuevas tabletas de Amazon con Alexa+ en España

Hace unas semanas Amazon presentaba sus nuevas tabletas, y no son unas tabletas más. Porque el fabricante ha conseguido revolucionar su gama con un producto que ahora sí estamos seguros de que va a ser masivo, porque han adoptado lo mejor de dos mundos. Ahora son unas tabletas 100% Android con Play Store, pero además integran su poderoso asistente de voz con IA, la nueva Alexa, todo ello en un envoltorio atractivo que hace de ellas uno de los mejores regalos de cara a las próximas Navidades. Y ya podemos comprarlos en España.

Precio y disponibilidad

Amazon ha anunciado que son cinco tabletas las que están disponibles desde hoy mismo en su tienda. Se trata de estos modelos.

Amazon Alexa Tablet 12 Pro, que parte de 499,99 €, y en acabado Nanomatte desde 559,99 € en grafito, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Amazon Alexa Tablet 11 parte de 329,99 € en grafito, amatista y verde matcha, con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

Amazon Alexa Tablet 11 | Amazon

Amazon Alexa Tablet 8 desde 229,99 € en grafito, rosa y verde azulado, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.Amazon Kids Tablet 11 desde 329,99€, con suscripción de un año a Kids+ y funda protectora. Amazon Kids Tablet 8 desde 229,99€, con suscripción de un año a Kids+ y funda protectora.

Una antes y un después en las tabletas de Amazon

Estas Alexa Tablet no tienen nada que ver con las Fire que las han precedido, el cambio es radical por fuera y por dentro. Y es que no solo ahora su diseño es mucho más atractivo, ya no se parecen a un Kindle, sino que son unas tabletas con una evidente elegancia, refinamiento y desenfado según la variante, que les sienta extremadamente bien. Básicamente, vemos en ellas unas tabletas modernas, que además se ven acompañadas por un software moderno.

Amazon Alexa Tablet 12 | Amazon

Y es que hablamos de que por primera vez llegan con la Play Store integrada, esto quiere decir que pueden instalar cualquier app, las mismas que podemos llevar en nuestro smartphone Android, gracias a la integración de la tienda de Google, recordemos que la tienda de apps de Amazon ya pasó a mejor vida. Y no solo eso, llegan con Alexa+ integrada, siendo los primeros dispositivos que integran este potente asistente por defecto.

Esta es una de sus grandes virtudes, al brindarnos excepcionales capacidades de interacción con la IA generativa. Básicamente, vamos a poder charlar con la tableta de forma natural como lo hacemos con los altavoces más modernos de Amazon. Y además es un gama muy diversa y transversal. Con modelos de alta gama como la Alexa Tablet 12 Pro, con pantalla de 12 pulgadas, acabados que eliminan reflejos si sacrificar el color y potentes chips con una elevada memoria RAM.

También tenemos la Alexa Tablet de 11 pulgadas, que destaca por una pantalla 2.5K y sonido Dolby Atmos. O la Alexa Tablet de 8 pulgadas, que nos ofrece un peso liviano y un perfil muy delgado con una diagonal de solo 8,87 pulgadas. Por último, Amazon lanza en España su nueva línea de tabletas para los más pequeños, en tamaños de 8,7 y 1 pulgadas, con suscripciones a Amazon Kids+ incluidas durante un año.