Traductores de voz perfectos para tu viajes

Si vas a viajar al extranjero y no conoces el idioma local, lo mejor que puedes hacer es tener un traductor. Y más allá del inglés, Google Translate no será tu mejor compañero. ¿La solución? Un buen traductor de voz para viajar tranquilo.

He viajado mucho por el sudeste asiático y he vivido unos años en Tailandia y Vietnam. No hay nada peor que intentar comunicarte con el traductor de Google. Idiomas como el inglés, francés o alemán funcionan bastante bien.

Pero lenguas más complejas, y donde la entonación marca la diferencia, cambia la cosa. En el caso del tailandés, me llegó a traducir “junta de culata” por “cerdo asado”, así que imaginad. Por ello, si quieres evitar problemas y garantizar que puedes comunicarte, elimina barreras idiomáticas con estos traductores para viajar.

Timekettle X1

Traductor de voz Timekettle X1 | Timekettle X1

Vamos a comenzar con uno de los mejores traductores para viajar que puedes comprar, por no decir el mejor. Este dispositivo ofrece traducción instantánea, permitiéndote comunicarte fluidamente con locales en su idioma nativo, y cuenta con auriculares para que podáis hablar como si de una conversación normal.

Destacar que el Timekettle X1 soporta hasta 5 idiomas sin conexión, además de poder usarse con WiFi para tener 30 idiomas cargados. ¿No te parece suficiente? Este traductor de voz para viajar tiene un tiempo de respuesta en 0.2 segundos y precisión del 95%, por lo que no encontrarás un equipo mejor. Y su pantalla táctil te pondrá las cosas muy sencillas a la hora de utilizarlo. Si lo quieres, en Amazon lo puedes comprar.

Vasco V4 Traductor

Traductor Vasco M2 | Vasco

En segundo lugar tenemos otro traductor de voz perfecto para el verano. Un equipo con un diseño semejante al modelo anterior y que es capaz de traducir voz en 76 idiomas y textos en 108 idiomas. Un detalle destacable de este traductor Vasco V4 viene con el hecho de que viene con una tarjeta SIM para que puedas traducir cómodamente en cualquier país.

También cuenta con pantalla táctil para que navegues cómodamente por su interfaz, por lo que no te pierdas este equipo perfecto para romper cualquier barrera idiomática en tus viajes. Si quieres este traductor de voz, aquí lo encontrarás.

Timekettle M3

Timekettle M3 | Timekettle

Timekettle es el gran referente en este mercado, así que el tercer traductor que te vamos a recomendar es de este fabricante. Y su diseño es perfecto para los amantes de la comodidad. Hablamos del Timekettle M3, un traductor instantáneo con forma de auriculares inalámbricos y que te permitirá comunicarte en cualquier idioma. Para ello, cuenta con capacidad para traducir en tiempo real 40 idiomas y 93 acentos, junto un modo táctil para tener una conversación en modo real.

Solo has de conectarlo a tu móvil por WiFi o datos y podrás hablar en todo tipo de idiomas. Un producto perfecto para viajar y que puedes conseguir al mejor precio en Amazon.