¿Tienes un Fire TV de Amazon? Comprueba si tu uso es similar al de otros usuarios en España

No cabe duda de que se han convertido en un dispositivo imprescindible para muchos hogares españoles, esas llaves HDMI que conectamos a nuestros televisores, incluso si no son Smart TV, para disfrutar de decenas de servicios de streaming de todo tipo. Y de entre estos dispositivos, sin duda los de Amazon están entre los más populares, con una gama Fire TV que ha estrenado nuevos modelos hace unas semanas para competir con su principal oponente, el Chromecast de Google. Ahora los de Bezos nos han desvelado una serie de datos que revelan cómo utilizamos sus Fire TV los españoles.

Así utilizamos los Fire TV

Estos dispositivos nos dan acceso a multitud de servicios, sobre todo basados en el streaming, que es la base de su popularidad. Y ahora sabemos que en España estos dispositivos se utilizan una media de dos horas al día, preferentemente entre las 21h y 22h, que como bien sabéis coincide bastante con el Prime Time o el comienzo de esta franja tan popular. Es llamativo que, entre las series más pedidas por los usuarios de los Fire a su mando con Alexa, figuren solo producciones nacionales.

Nuevo Fire TV 4K Max | Amazon

A la hora de temáticas, los españoles prefieren buscar documentales, películas o series de acción, comedias o de terror, esos son los contenidos que habitualmente se suelen buscar dentro de estos dispositivos, y a la postre, los más consumidos. Entre los más pequeños siguen triunfando las series que han sido tremendamente populares durante los últimos años, como Peppa Pig, Bluey, Pocoyó o la Patrulla Canina.

Ya puedes comprar la nueva generación de Amazon Fire Stick TV en España | Amazon

Cuando se trata de ver televisión en vivo, una de las plataformas más populares dentro de los Fire TV es la de Atresplayer, dentro de la cual no solo podemos acceder a los contenidos en directo de Antena 3 o La Sexta, sino también al resto de canales temáticos que habitualmente encontramos dentro de la oferta de Atresmedia, también bajo demanda, no solo en directo. La música es otro de los aspectos importantes para los españoles. No en vano todos los meses se reproducen hasta 1 millón de horas de música, al menos así ha sido durante la primera mitad de 2023.

Los Fire TV también nos permiten controlar los dispositivos del hogar conectado, así como los propios televisores donde visualizamos sus contenidos. De hecho, algunas de las peticiones más populares en este aspecto es la de encender el televisor, las diferentes bombillas que tenemos en casa, cambiar la fuente del dispositivo HDMI, o incluso encender o apagar los ventiladores cuando el calor aprieta.

Eso último es algo que ha resumido bastante bien Emma Gilmartin, que es la responsable de Fire TV en Europa, recordando que Alexa es una parte fundamental de esa experiencia de Fire TV que tanto gusta a los clientes, ya que les permite buscar, reproducir y controlar el contenido con facilidad, así como manejar sus dispositivos de Hogar digital. Los nuevos Fire TV Stick 4K y Fire TV Stick 4K Max se presentaron hace unas semanas, con mejoras en su rendimiento y conectividad, y ya se pueden comprar en España desde hace varios días.