Después de que Google lanzara su Streamer, muchos echamos en falta al Chromecast con Google TV original. Un dispositivo que sin duda alguna se convirtió en un estándar de la industria del entretenimiento y que, contra toda lógica, fue discontinuado por Google hace un par de años. Ahora empresas como Thomson aprovechan ese hueco dejado por los Chromecast para lanzar su nuevo Go Cast 152, un dispositivo muy similar, tanto en diseño como en prestaciones.

Precio y disponibilidad

De momento, la compañía ha anunciado en España el lanzamiento del dispositivo, pero no ha comunicado su precio, que tan siquiera podemos ver en el sitio web oficial de la marca, así que es todo un misterio en ese sentido.

Muy similar al Chromecast 4K

Este nuevo dispositivo tiene un diseño externo casi idéntico al de los últimos Chromecast que llegaron al mercado. Se conecta de forma directa a cualquier puerto HDMI y se alimenta mediante un puerto USB tipo C. Viene tanto con un adaptador de corriente USB tipo C como con un adaptador de enchufe múltiple, facilitando su uso en diversos entornos y tomas eléctricas. En lo que a características técnicas se refiere, integra el procesador Amlogic Y5, acompañado de 2 GB de memoria RAM, por lo que va a ofrecer un movimiento fluido por su interfaz y cargando los contenidos.

Thomson Go Cast 152 | Thomson

Cuenta con 32 GB de almacenamiento, ofreciendo una capacidad superior a la media de su categoría para instalar aplicaciones y almacenar datos, que es uno de los aspectos más criticados de los modelos de Google. Puede reproducir contenidos hasta en resolución 4K Ultra HD (cuatro veces la definición del estándar Full HD) y tecnología de alto rango dinámico HDR10, visualizando imágenes nítidas, bastante nivel de detalle y colores vivos.

Lo que le convierte en un auténtico Chromecast es la integración de Google TV. Integra recomendaciones basadas en nuestros gustos y permite configurar perfiles individuales para cada usuario del hogar. Con Google Cast, facilita la transmisión inalámbrica de vídeos, fotografías y música desde smartphones o tabletas compatibles directamente hacia la pantalla del televisor.

El mando a distancia incluye control por voz mediante Google Assistant, que terminará transformándose en Gemini, con el que es posible buscar contenidos, controlar la reproducción o incluso gestionar dispositivos del hogar inteligente, como atenuar luces. El mando tiene teclas dedicadas para YouTube, Netflix, Prime Video y Disney+, además de un botón estrella personalizable que el usuario puede configurar para abrir su función o aplicación favorita con una sola pulsación, precisamente como el mando del Streamer de Google.

Como decíamos, Thomson no ha desvelado el precio de este dispositivo de streaming, pero lo normal es que se mueva entre los 40 y 70 euros, que es el precio medio que podemos encontrar en dispositivos con una resolución y prestaciones similares.