Las primeras gafas inteligentes de Apple serán exclusivas para los iPhone

Hace unos días os hablábamos de que seguían surgiendo informaciones respecto de que las primeras gafas inteligentes de Apple, y no, no nos referimos a las Vision Pro, sino a las primeras con un aspecto común al de otras gafas tipo Ray-Ban. Parece que su desarrollo sigue en marcha, y ahora nos llegan nuevos detalles por parte de uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, si no el que más en el entorno de Apple. Hablamos de Mark Gurman, que ha desvelado algo importante en el funcionamiento de las gafas.

De momento, exclusivas de iPhone

Como sabéis, las gafas de Meta y de otros fabricantes, son compatibles tanto con iOS como con Android, por lo que se pueden utilizar tanto si tenemos un móvil Android como un iPhone. Y parece que al menos en el comienzo de su vida comercial, sus gafas serán exclusivas de su ecosistema. Algo que no nos extraña, desde luego, porque suele ser lo habitual en el caso de los productos que lanza Apple al mercado.

Lo que conocemos ahora es que las gafas tienen la denominación interna de N50, mientras que la fecha proyectada de presentación será el próximo mes de junio de 2027, ya que según el filtrador, se espera que sean una realidad durante el WWDC 2027, que es la conferencia de desarrolladores de la marca californiana. Las primeras unidades a la venta llegarían a sus propietarios antes de acabar 2027. Esto lo que nos hace pensar es sobre el software de esas gafas.

Si se presentan en el WWDC, es porque a nivel de software Apple está preparando quizás un sistema operativo nuevo o un complemento de software para los iPhone. No debería ser un sistema operativo propio, pero sí que como en el caso de los Apple Watch, quizás una app exclusiva para controlar todo alrededor de las gafas inteligentes. Además, Gurman ha desvelado algunos aspectos importantes de estas gafas.

Como que llegarían con Siri AI integrado, que se valdría a su vez de la imagen proporcionada por la cámara integrada para comprender el contexto que nos rodea en todo momento. Este modelo no tendrá pantalla de realidad aumentada y, por tanto, las lentes serán normales y corrientes como las de cualquier otras gafas. Gurman ha destacado que algunos ejemplos de lo que pueden hacer las gafas con Siri son identificar un edificio o sugerir recetas en base a la comida que tenemos en la nevera.

No habrá apps en las gafas, todo se controlará desde esa app que decimos en el iPhone, y tiene sentido, ya que al no haber pantalla se hace extraño contar con apps. Todo depende de que Siri AI termine convirtiéndose en el agente de IA a la altura de estas nuevas gafas de Apple, igual que es Meta AI en las gafas de Meta, que actualmente son el absoluto referente en el mercado. Por último, se espera que estas gafas de Apple sean algo más delgadas que las de Meta, según los prototipos que ya circulan, y sobre la compatibilidad con Android, parece que podría llegar más adelante, pero no en el inicio.