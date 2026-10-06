Thomson lanza un altavoz inalámbrico con estación meteorológica y un elegante tocadiscos inteligente

Nunca hemos tenido tantas opciones para escuchar música en nuestro hogar como ahora. La tecnología cada vez es más transversal y versátil, y buena prueba de ello son los nuevos dispositivos que ha lanzado en España Thomson, uno de ellos nos parece bastante original, porque lejos de parecer un producto de la teletienda, se trata de un dispositivo realmente elegante y bien acabado que combina el uso de altavoz inalámbrico con el de estación meteorológica. El otro producto no es un tocadiscos más, sino que presume de un diseño de nivel y una serie de características muy versátiles que nos permiten escuchar música desde diferentes fuentes.

Nuevo altavoz Thomson WS102TBK con estación meteorológica

Sin duda es una combinación diferente, pero que nos parece extremadamente práctica y útil para el hogar. Incluye un sensor externo inalámbrico que permite medir de manera precisa tanto la temperatura como la humedad en el interior y en el exterior, además, puede analizar la calidad del aire, nos brinda previsiones del tiempo y muestra la hora y el santoral, este último detalle, la verdad que poco común. Este altavoz permite vincular el móvil mediante Bluetooth, así como acceder a la radio FM memorizando nuestras emisoras favoritas.

Thomson WS102TBK | Thomson

Su diseño es muy elegante y clásico, con un acabado en madera y un lenguaje visual muy nórdico, cuenta con una gran pantalla LCD con fondo negro y texto blanco, mientras en la parte inferior se ubica la rejilla que deja fluir el sonido del altavoz. Hay otro modelo con acabado en color blanco. El precio en España de este nuevo dispositivo es de 79,90 euros.

Thomson MIC300TT: un tocadiscos con aires de microcadena

Nos encontramos ante un tocadiscos, visualmente es lo que apreciamos, pero que encierra muchas otras fuentes de sonido que podemos utilizar indistintamente según el origen de la música. Cuenta con tecnología Bluetooth para transmitir música en streaming desde tu smartphone u otros dispositivos, reproductor de CD, conexión USB para reproducir archivos en formato MP3 y radio FM con capacidad para memorizar hasta 50 emisoras.

Thomson MIC300TT | Thomson

Además, tiene un útil mando a distancia para controlar todas sus funciones. Y por supuesto, cuenta en la parte superior con un tocadiscos equipado con transmisión por correa, control de pitch para ajustar la velocidad de giro y una cápsula fonográfica Audio-Technica que brinda un sonido cálido y nítido. Y por supuesto, llega con una función que nos permite grabar esos vinilos directamente en una memoria USB mediante el popular formato Mp3. Este nuevo Thomson MIC300TT ya se ha puesto a la venta en España por 169,90 euros.