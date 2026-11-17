NUEVOS DISPOSITIVOS DE GAMA MEDIA
Los Oppo Pad Air 6 y el Oppo Watch 5 son oficiales
Oppo presenta a los compañeros perfectos de los Reno 17 y 17 Pro que se han lanzado hace unas horas.
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Oppo ha celebrado un evento por todo lo alto en China, donde ha presentado principalmente sus nuevos Reno 17 y Reno 17 Pro, sus móviles de gama media más avanzados. Y una vez más la firma china ha lanzado junto a ellos los accesorios perfectos, en forma tanto de tableta como de smartwatch de última generación, se trata de los nuevos Oppo Pad Air 6 y el Oppo Watch 5, de los que vamos a conocer todos los detalles a continuación.
Nueva Oppo Pad Air 6
La nueva tableta de Oppo llega con muchas de las características que se habían venido filtrando en las últimas semanas. Cuenta con una pantalla de 12,1 pulgadas, con tecnología LCD, así como un grosor de tan solo 6,89 mm. Hay una variante de la tableta que cuenta con una pantalla que consta de luz suave, que es sin duda alguna perfecta para leer sin que la vista se canse fácilmente.
La pantalla presume de la tecnología Smart Eye Protection 6.0 de TÜV Rheinland, siendo la primera tableta en contar con ella. Gracias a esta tecnología se puede reducir hasta un 97% la interferencia de la luz ambiental. Es una tableta bastante solvente a nivel de rendimiento gracias a un chip MediaTek Dimensity 7360, por lo que garantiza un excelente potencial para moverlo todo de manera fluida y suave, sin tirones.
Este viene acompañado de memoria LPDDR5X, así como almacenamiento UFS 3.1, bastante rápido en ambos casos. Tanto la cámara de fotos trasera como la delantera son de 8 megapíxeles de resolución. Y sin duda la batería es uno de los aspectos más potentes, ya que cuenta con una capacidad de 10.050 mAh, una proporción bastante grande respecto del tamaño de la tableta. El precio de partida de esta tableta es de 347 euros al cambio, de momento en China.
Nuevo Oppo Watch 5
El nuevo teléfono de Oppo llega con un aspecto muy elegante, similar a un Apple Watch, aunque con formas más rectas, que normalmente se asocian a dispositivos más premium. La inédita pantalla rectangular de este reloj tiene una diagonal de 1,85 pulgadas, y ofrece tecnología AMOLED con una resolución de 390 x 450 píxeles, así como una tasa de refresco de 90 Hz. Esta pantalla tiene un brillo pico de 1.500 nits.
Está protegida por el resistente cristal Corning Gorilla Glass 5. El reloj cuenta con ColorOS Watch 17 como sistema operativo, por lo que aquí no hay Wear OS. Su chip es un BES2710IBP y desconocemos cuál es su rendimiento. Hay conectividad NFC para hacer pagos móviles, eso sí, en plataformas de pago chinas. Así como Bluetooth 5.2, y conectividad GPS de alta precisión. Tiene un grosor de 9,2 mm y un peso de 25 gramos.
La batería nos ofrece una semana de autonomía con una batería de 351 mAh. Por último, nos force un sensor de temperatura corporal, de ritmo cardiaco, de niveles de oxígeno en sangre, así como seguimiento del sueño o el estrés junto a la monitorización de hasta 100 actividades físicas. Es resistente al agua y al polvo con la máxima certificación IP68 e IP69. También es resistente a profundidades de hasta 50 metros. Su precio de partida es de 135 euros al cambio.
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