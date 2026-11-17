La firma Amflow ha lanzado en España la que es su primera bicicleta urbana, se trata de la nueva Amflow UE Carbon, que llega en dos variantes, la estándar y Pro.

Precio y disponibilidad

Como decíamos, llega en dos variantes, la Amflow UE Carbon, que tiene un precio de 3.099 euros, y la Amflow UE Carbon Pro, que sube un peldaño, hasta los 3.499 euros.

Bicicletas eléctricas de última generación

Sin duda alguna, si por algo destacan estas bicicletas es por su sofisticada tecnología, que nos permite disfrutar de los desplazamientos urbanos con una extraordinaria naturalidad y sin presiones, ya que la bicicleta se adapta en todo momento a nuestras necesidades. Además, es una bicicleta muy ligera, ideal para quienes la guardan en un piso y necesitan moverla hasta la calle desde escaleras o el ascensor, fácil de mover de un lado a otro ante unos trayectos y otros.

Y es que el cuadro completo de fibra de carbono pesa apenas 2,35 kg, logrando que la bicicleta registre un peso total de solo 20,9 kg. Tiene un diseño de cuadro de paso bajo que simplifica subirse y bajarse. Su alcance más corto y mayor altura generan una diferencia de 260 mm entre sillín y manillar, permitiendo una postura erguida de casi 90 grados que mitiga la tensión en espalda y hombro.

El tamaño estándar se adapta a ciclistas de 155 cm a 190 cm gracias a potencias intercambiables en dos alturas, de hecho, en 2027 habrá una versión compacta dedicada a estaturas de 140 cm a 160 cm. Estos modelos cuentan con una horquilla delantera con 65 mm de recorrido y función de bloqueo para tramos asfaltados lisos. A ello se suma una tija telescópica con 30 mm de suspensión y 125 mm de ajuste de altura en tiempo real.

Tiene un manillar tipo ala de gaviota, puños prémium, neumáticos anchos Maxxis 26×2,0" para superar obstáculos urbanos y frenos de disco hidráulicos Magura de 180 mm en ambas ruedas. El motor Avinox M2 ofrece un par máximo de 125 Nm, y permite superar pendientes de hasta el 30% y ofrece una relación de asistencia de hasta 8x. El control de tracción inteligente modula la entrega según la intención de pedaleo, mientras que los engranajes optimizados mantienen el ruido por debajo de los 45 dBA.

Tiene una batería extraíble de 600 Wh, que proporciona hasta 132 km de autonomía. Presume además de carga rápida, que completa la carga de 0 a 100% en 2 horas y 23 minutos, hay límites de carga configurables para preservar su vida útil. En lo que a tecnología se refiere, cuenta con una pantalla táctil de 1,4 pulgadas Avinox DP200 y un soporte para smartphone con carga inalámbrica de 15 W y USB-C de 20 W.

Como si de un coche se tratara, tiene luces con encendido crepuscular automático, cambio de luces largas/cortas, luz de freno reactiva y candado de herradura de acero endurecido de 10 mm con certificación ART 2 estrellas. Además, con la app de Avinox Ride, podemos emparejarlo con nuestro Apple Watch, también podemos acceder a control de asistencia según pulsaciones cardíacas, control de cámaras Osmo, integración con Apple Find My y Modo Perdido, vamos, completamente integrada con el mundo digital.

La principal diferencia entre el modelo Pro y el estándar es importante. La Amflow UE Carbon Pro cuenta con un buje interno electrónico de 3 velocidades hecho a medida junto a una correa de carbono Gates, por lo que su funcionamiento es silencioso, de bajo mantenimiento y cambio en parado. Mientras que el modelo estándar monta un desviador trasero electrónico de 10 velocidades codesarrollado con TRP, que es un sistema de calidad, pero más tradicional en este tipo de bicicletas.