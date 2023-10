El Tesla Model 3 averiguará si te duermes al volante gracias a su cámara interior

Dormirse al volante es desgraciadamente más habitual de lo que creemos, y sus consecuencias pueden ser fatales. Y es que apenas unas décimas de segundo sin atender al coche pueden desembocar en un grave accidente. Por eso toda tecnología es bienvenida para evitar estas situaciones. Y ahora sabemos que el coche eléctrico más vendido en medio mundo, el Tesla Model 3, está comenzado a contar con una función esencial para evitar estas situaciones, detectando si nos estamos durmiendo al volante.

De momento en los Model 3 europeos

Desde el medio Electrek han podido acceder a una descripción de una nueva función que aparece en el manual europeo de los Tesla Model 3. Esta novedad aparece en el apartado de Características de seguridad activa donde aparece una nueva advertencia de somnolencia del conductor, dirigida a evitar que este pueda dormirse al volante. Para ello se va a utilizar la cámara interior de estos coches, que está ubicada en la zona del retrovisor central.

Desde ella se analizarán en tiempo real los rasgos faciales del conductor, con el objetivo de detectar rasgos de que este se está durmiendo o no está prestando atención a la carretera, mirando a otro lugar, por ejemplo. Dentro del manual se especifica que estos sistemas de detección de la somnolencia se activarán cuando el vehículo se desplace a más de 65km/h y tras haber conducido al menos 10 minutos, entendemos que con el objetivo de evitar diagnósticos erróneos.

Una vez que se detecte esta situación en el conductor, el coche mostrará en la pantalla una tarjeta advirtiendo de la situación, y desaparecerá en el momento que se detecte que los rasgos faciales ya no son compatibles con la somnolencia. De esta forma la cámara interior ya no se utilizará en exclusiva cuando esté activado el piloto automático, donde suele hacer labores de vigilancia sobre la atención del conductor, evitando que pueda estar utilizando el móvil o mirando a otro lugar que no sea la carretera.

Así que esta nueva función expande las posibilidades de esta cámara, que sin duda puede ser un elemento de seguridad esencial. No obstante, según este manual, los usuarios podrán deshabilitar esta función cuando lo crean oportuno, accediendo a los ajustes del vehículo, dentro de los controles de seguridad. Entendemos que es una funcionalidad más informativa que otra cosa, porque si estamos dormidos, una advertencia en la pantalla, entendemos que, acompañada de alarma sonora, puede que no sea suficiente para evitar la fatalidad. En cualquier caso, es una muestra más de lo avanzado del software de los vehículos de Tesla en diferentes aspectos.

Y por supuesto la conducción autónoma, de la que hemos conocido nuevos detalles en los últimos días, con un vídeo donde se puede ver al vehículo circulando por las calles de Austin con total naturalidad y sin la interacción del conductor. Eso sí, en esos casos ya no es necesario mantener las manos en el volante para que el vehículo compruebe que estamos atentos. Ahora basta con que la cámara interior detecte que nuestros ojos están puestos sobre la carretera en todo momento.