Tesla lo confirma, habrá cargador inalámbrico para sus coches

Cargar el coche eléctrico se ha convertido en algo tan cotidiano para los usuarios de Tesla como cargar por las noches el móvil en la mesilla. Y aunque no es algo demasiado molesto, siempre puede ser más cómodo el acto de poner a cargar el coche. Seguro que lo será con el nuevo cargador en el que trabaja la firma, y que ha sido confirmado ahora por esta. Y es que la marca contará por fin con un cargador inalámbrico, que no necesitará que conectemos nada físicamente al teléfono, de la misma manera que lo hacemos cuando dejamos el teléfono reposar sobre un cargador inalámbrico.

Desarrollo confirmado

Si bien no era la primera vez que conocíamos la existencia de un cargador de estas características para los coches de Tesla, ya que la propia Tesla lo había anunciado a comienzos de 2023, no habíamos vuelto a tener noticias de él. Ahora es una realidad, ya que ha sido confirmado por la propia compañía, y por tanto podremos contar con un cargador de estas características en un futuro cercano. Ahora bien, no se conocen más detalles sobre este nuevo cargador del gigante tecnológico.

Más allá de la simple comodidad de no tener que estar enchufando la batería cuando llegamos a casa, ya que lo normal es que el cargador se encuentre en el suelo y cuando el coche se detenga encima comenzará la carga, sí que puede ser interesante para el futuro autónomo de estos vehículos. Tanto es así que el día de mañana es posible que esta tecnología favorezca la conducción autónoma, ya que, al no necesitar interacción física con el cargador, es posible que el coche decida recargarse y para ello lo haga sobre uno de estos cargadores tan prácticos.

Ahora bien, estará por ver qué potencia tiene este cargador, ya que como sabéis la carga inalámrbica suele ser siempre menos potente que la alámbrica, por razones obvias. Por lo que no será un cargador con el que obtener las mejores velocidades de carga a las que nos tiene acostumbrada Tesla, y que son las más veloces del mercado. Ya a comienzos de año, Tesla mostró veladamente el aspecto de su cargador, que será algo así como una alfombra de color gris, alargada, que deberá posicionarse entre las ruedas para que comience la carga.

La confirmación no se ha hecho por los cauces oficiales de la compañía, sino que ha sido gracias al programa televisivo en el que el popular presentador Jay Leno, un gran aficionado al automovilismo, ha departido con los representantes de la compañía, que han confirmado que este nuevo cargador es algo que llegará en el futuro a los clientes de la marca. Ahora bien, no esperemos un cargador económico, ni mucho menos, ya que además de la funcionalidad esperamos buena potencia de carga, y eso desde luego no va a ser asequible para los usuarios de la marca. Sin duda uno de los lanzamientos más prometedores de Tesla en el medio plazo, que imaginamos todavía no será una realidad hasta bien entrado el 2024, o quien sabe si incluso el 2025.