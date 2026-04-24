Ahora puedes sacarle más partido a tus propios PDF en un Kindloe Scribe

Últimamente está muy activo en lo que a la actualización de sus ereaders se refiere. Tras el anuncio reciente de la pérdida de soporte por parte de los más veteranos, el resto está recibiendo una serie de nuevas actualizaciones. A continuación, te contamos qué es lo que trae de nuevo esta última actualización

Saca el máximo partido a tus archivos

Recientemente nuestros dispositivos han recibido una serie de actualizaciones, muy seguidas, tras meses sin novedades. A la nueva versión firmware 5.19.2, recibida a finales del mes de marzo ahora se suma una nueva actualización firmware 5.19.3, la cual, aunque no incluye tantas novedades como la anterior, pero si la mejora de una de sus funciones que nos hará la vida mucho más fácil.

Novedades kindlec | TecnoXplora

El cambio más destacable, lo encontramos a la hora de enviar contenidos a nuestros dispositivos a través del cable USB. Antes de la llegada del Wifi, era el método utilizado para conectar los dispositivos y ahora es necesario para enviar los contenidos cuando no tenemos acceso a la red. Hasta ahora al copiar los archivos PDF directamente al Kindle, este los interpreta como una imagen perdiendo gran parte de la capacidad de edición, impidiendo cosas como tomar notas o subrayar textos.

En pleno despliegue se encuentra la nueva actualización que afecta sobre todo a las versiones Scribe y Colorsoft del popular lector de tinta electrónica, y esto es lo que encontraremos en ella.

Al enviar un archivo a través del USB este mantendrá su formato original, aunque ahora será interactivo, permitiendo la selección de texto, presionando y arrastrando el dedo para seleccionar. De manera que además podemos subrayar y añadir comentarios al margen. Así como nos ofrece una navegación mejorada, permitiendo movernos tanto por el índice como saltar de página, como si se tratara de un libro nativo.

En el caso de los Scribe, la joya de la corona de Kindle, además podemos aprovechar tanto el tamaño de su pantalla como el lápiz como escribir a mano directamente sobre los PDF, algo que hasta ahora no era posible. De manera que podremos añadir notas, firmar un contrato o hacer diagramas o pintar flechas de forma natural y fluida.

En el caso de los dispositivos con tinta a color, además de la posibilidad de edición los archivos transferidos por cable perdían el color. Algo que ahora no sucede, lo que mejora la comprensión visual y hace que la lectura de revistas, comics, documentos con tablas complejas o manuales técnicos sea mucho más inmersiva.

De manera que no solo eliminamos de la ecuación la dependencia de la nube, procesando los archivos de una forma más rápida a la vez que privada y cómoda. Haciendo que el método de transmisión no importe a la hora de disfrutar sin restricciones de todas las opciones de edición que nos ofrecen los dispositivos de tinta electrónica. Además de todas las ventajas que nos ofrece como la comodidad a la hora de visualizar los contenidos en lugares con iluminación natural o al aire libre.